ETO-SZESE: a következő két bajnoki mérkőzés biztosan elmarad, kilenc pozitív vírusteszt a győrieknél

Nem szolgált jó hírekkel Auer Károly, az Agrofeed-ETO-SZESE vezetője: a játékosok és a stáb tagjai körében két napja elvégzett koronavírustesztek közül kilenc is pozitív eredményt hozott, így egyelőre meghatározatlan ideig szünetel az edzés az első csapatnál.

Az is eldőlt ezzel, hogy a győriek nem utaznak el vasárnap a pécsi bajnokira, sőt, a harmadik fordulóban is elmarad a Budai Farkasok elleni hazai meccsük. „Nagyobb baj, hogy a most pozitív teszttel rendelkező játékosok gyakorlatilag két hónapra kiestek, mert a szabályok értelmében előbb negatív tesztet kell produkálniuk, majd azt követő hat hét múlva tüzetes orvosi vizsgálaton kell átesniük, hogy visszakapják az ideiglenesen elveszített sportorvosi engedélyüket” – mondta Auer Károly, aki egyelőre nem is gondolkodik azon, hogy a 4. fordulótól mi lesz velük, kikkel tudnak kiállni.

„Ha két hét múlva tudnánk is játszani, egyelőre fogalmunk sincs, kik alkotják a csapatot. Az első csapat megmaradt tagjait nyilván ki lehet egészíteni a junior-, esetleg a serdülőcsapat játékosaival, de aligha születne reális eredmény, ez pedig komolyan befolyásolja a végeredményt. Nyilván minden csapat adott céllal vágott neki a bajnokságnak, de ezt hamar keresztülhúzhatja az élet. Jelenleg tanácstalanok vagyunk, és várunk” – folytatta a sportvezető, aki a megyei szövetség elnökeként sem túl bizakodó.

„Sajnos a megyei csapatok nagy többsége nem rendelkezik saját létesítménnyel, általában a helyi iskolák tornacsarnokaiban edzenek és játsszák a mérkőzéseiket. Oda azonban jelenleg nem engedik be őket, így számukra sem túl rózsás a helyzet” – fogalmazott Auer Károly, aki hozzátette: ahogyan eddig is, természetesen ezután is mindent megtesznek azért, hogy a járványügyi szabályoknak megfeleljenek, de éppen az ő példájuk mutatja, hogy olykor ez is kevés.

A kiírás szerint egyébként az NB I/B-ben nem sűrítette a programot a magyar szövetség, december közepéig az első kört játszaná le a tizenkét csapat. Kérdés azonban, hogy mennyi lesz az elmaradt mérkőzés, és azt miként lehet esetleg tavasszal pótolni a félig amatőr ligában – sokan ugyanis tanulnak, dolgoznak a kézilabda mellett. Az első fordulóban két mérkőzést nem játszottak le, a másodikból pedig három mérkőzés biztosan elmarad. És még csak szeptember közepén járunk…