Folyatódnak a 2020/21-es szezon keretére vonatkozó bejelentések a Győri Audi ETO KC csapatánál. Korábban már biztossá vált, hogy Kari Aalvik Grimsbö a szezon végén befejezi pályafutását, valamint, hogy Laura Glauser és Silje Solberg is érkezik a nyáron, most pedig Amandine Leynaud és Kiss Éva szerződése vált véglegessé.

Az elmúlt években hazánk meghatározó kapusává nőtte ki magát Kiss Éva, a Győri Audi ETO KC és a magyar női válogatott hálóőre. A kapus remekül tudott együttműködni az elmúlt években Győrben poszttársaival, ráadásul nagy védésekkel segítette évről évre a csapat eredményességét. „Éva egy fantasztikus sportember, nagyon sokat tanulhat tőle minden sportoló. A munka iránti alázatával, valamint teljesítményével példaként állítható a jövő generációi számára.

Hosszútávú, négy évre szóló kontraktust írt alá, így Éva a következő évtől is az ETO-család tagja marad, de profi pályafutását idén nyáron befejezi. Klubunk mindenben támogatja Kiss Évát, aki a jövő évtől kezdve edzői, kapusedzői iskolába iratkozva a győri utánpótlás munkáját segíti hosszú távon

– nyilatkozta Bartha Csaba elnök.

„Nagyon nehéz döntést kellett meghoznom, de úgy határoztam, hogy a szezon végével befejezem aktív sportolói pályafutásomat. Sokat gondolkodtam a folytatáson, de úgy érzem, ez a legjobb számomra. Örülök, hogy Győrben maradhatok, a klub számít rám a jövőben is, az utánpótlásban a fiatal kapusokkal fogok foglalkozni. Párhuzamosan elkezdem az edzői licencek megszerzését, korábban a felsőfokú tanulmányom mellett középfokú edzői képesítést is szereztem, hiszen szeretnék hozzájárulni, hogy a magyar kézilabdázás kiemelkedő kapushagyományai a jövőben is biztosítva legyenek.

Viszont ebben a szezonban még sok fontos mérkőzés áll előttünk, azon vagyok, hogy mindent megtegyek az ETO sikerességéért, minden mással a szezon után szeretnék foglalkozni

– mondta Kiss Éva.

Amandine Leynaud továbbra is Győrben marad. A világklasszis hálóőr részben új szerepben is bizonyíthat nyártól. „Laura Glauser és Silje Solberg személyében két új hálóőr érkezik a csapathoz, ami örömteli, ugyanakkor szeretnénk azt is biztosítani, hogy a két új játékos beilleszkedése a lehető legkönnyebben menjen ezen a kulcsposzton. Szerződést hosszabbítottunk Amandine Leynaud-val, így jövőre is három kapussal vágunk neki a szezonnak.

Amandine azonban több lesz, mint kapus, hiszen egyben az edzői stáb tagjává is válik kapusedzőként, melyhez a gyakorlata is megvan, hiszen hosszabb ideje a francia junior női kézilabda válogatott kapusedzői feladatait is ellátta

– nyilatkozta Bartha Csaba.

„Örömmel maradok továbbra is Győrben, hiszen itt minden adott a magas szintű és sikeres munkavégzéshez.

Örültem, hogy nem csak kapusként, hanem az edzői stáb tagjaként is kivehetem a részem a munkából. Silje és Laura fantasztikus kapusok, öröm lesz velük dolgozni.

Természetesen a meccsekről sem akarok lemaradni, de akár csak idén, úgy jövőre is az lesz a legfontosabb a kapusposzton, hogy jó teljesítménnyel segítsük a csapatot, nem pedig az, hogy éppen ki az, aki a védést bemutatja” – zárta gondolatait Amandine Leynaud.