Hatvanéves a győri cunderkirály

Komoly mérföldkőhöz ért Iváncsik Mihály, a Rába ETO egykori világklasszis szélsője, ugyanis ma ünnepli 60. születésnapját.



„Köszönöm a gratulációt, valóban nem érzem magam ennyi idősnek" – reflektált arra a felvetésre, miszerint meglepő lenne, ha érezné magán az elmúlt hat évtizedet. „Gyakorlatilag most is kemény edzésben vagyok, hiszen nyakunkon az öregfiúk Európa-bajnokság, mely idén Torinóban lesz. A Budapest Old Boys csapatával ismét részt veszek a tornán, ez lesz a tizedik EB-m, a csapat már nyolcszor volt aranyérmes, én ebből hétnek voltam részese. Természetesen most is győzelmi reményekkel vágunk majd neki a meccseknek" – folytatta Iváncsik Mihály, aki hat hetet edz keményen, felváltva napi 10 kilométer futás és ugyanennyi kerékpározás mellett súlyzókkal is dolgozik.

„Ez most csak az EB miatt van, ha nem kell célzottan készülni valamire, természetesen akkor is edzek, csak lazábban, emellett az unokák is karbantartanak" – fogalmazott a mindenki által csak Misinek becézett egykori kiválóság, aki egyébként a telefonba is úgy szól bele, hogy „Iváncsik Misi vagyok".



„Egyértelműen a sportnak köszönhetek mindent, azt, hogy hatvanévesen is jól bírom az iramot fizikálisan és szellemileg egyaránt. Meg persze annak, hogy azért igyekszem ennek megfelelően élni" – mondta a kétszeres világ- és egyszeres Európa-válogatott kézilabdázó.



„Ami a pályafutásomat illeti, azt gondolom, amit lehetett, kihoztam magamból, az ETO-val mindent megnyertünk, amit lehetett, bajnokságot, Magyar Kupát, IHF-kupát. A válogatottal jártam vb-n, olimpián, a ’86-os vb-ezüstérem miatt van bennem némi keserűség, de utólag azt mondom, reális eredmény volt, azon a napon Jugoszlávia jobb volt nálunk (a döntőben 24–22-re kapott ki a Mocsai Lajos irányította magyar válogatott – a szerk.)" – mondta Iváncsik Mihály, aki arra, hogy mi volt a nyolcvanas évek nagy ETO-jának a titka, hogy túlnyomórészt győriekkel jutottak el a csúcsra, így felelt:

„Tényleg remek társaság jött össze, többen leszereltek, Győrbe jöttek vissza, ide nősültek. Igazi csapat voltunk. Alázat és tisztelet a játék, valamint az ellenfelek iránt, ez jellemzett bennünket. Nem a pénzért játszottunk, annyival többet nem is kerestünk, mint az átlag, később sokkal inkább meg lehetett volna alapozni a jövőnket. Nagyjából a dupláját kerestük annak, amit egy vagongyári munkás kapott kézhez. Meg néha a Rába-gyár vezére, Horváth Ede egy nagyobb cím után száz-százötvenezer forintot adott nekünk, ami akkor nagy pénznek számított. De hangsúlyozom, nem ez motivált bennünket, egyszerűen imádtunk játszani. Persze a sikerekhez kellettek a jó edzők, így Szaló Tibor és Joósz Attila. Sajnos Tibi már nincs közöttünk, ahogyan az egykori játékostársak közül is volt már, akit eltemettünk, ami szomorú dolog. A régiekkel évente egy-két alkalommal összejövünk, nosztalgiázunk. Többre nincs lehetőségünk, hiszen mindenkinek ott a munka, a család" – tette hozzá Iváncsik Mihály, akinek – ha már a család – három fia is követte őt a kézilabdapályára, sőt, az öt unoka is kézizik. „Tényleg remek társaság jött össze, többen leszereltek, Győrbe jöttek vissza, ide nősültek. Igazi csapat voltunk. Alázat és tisztelet a játék, valamint az ellenfelek iránt, ez jellemzett bennünket. Nem a pénzért játszottunk, annyival többet nem is kerestünk, mint az átlag, később sokkal inkább meg lehetett volna alapozni a jövőnket. Nagyjából a dupláját kerestük annak, amit egy vagongyári munkás kapott kézhez. Meg néha a Rába-gyár vezére, Horváth Ede egy nagyobb cím után száz-százötvenezer forintot adott nekünk, ami akkor nagy pénznek számított. De hangsúlyozom, nem ez motivált bennünket, egyszerűen imádtunk játszani. Persze a sikerekhez kellettek a jó edzők, így Szaló Tibor és Joósz Attila. Sajnos Tibi már nincs közöttünk, ahogyan az egykori játékostársak közül is volt már, akit eltemettünk, ami szomorú dolog. A régiekkel évente egy-két alkalommal összejövünk, nosztalgiázunk. Többre nincs lehetőségünk, hiszen mindenkinek ott a munka, a család" – tette hozzá Iváncsik Mihály, akinek – ha már a család – három fia is követte őt a kézilabdapályára, sőt, az öt unoka is kézizik.

„Gergő és Tamás eljutott a válogatottságig, Geri olimpián is járt, Tomit viszont egy súlyos sérülés ebben megakadályozta. Ádám ugyanolyan ügyes volt, mint a bátyjai, de neki egy keresztszalag-szakadás szólt közbe. Nem tudott már magasabb szinten visszatérni, jelenleg a Szigetszentmiklósban játszik, emellett edzősködik és dolgozik. Geri a Veszprém utánpótlásában tevékenykedik, míg Tamás a magyar szövetségben megyei instruktor. Az unokák is úgy fest, követik a családi hagyományt, Geri nagyobbik fia már tizenhárom éves, s ügyes irányító, szélső" – mondta végezetül Iváncsik Mihály, aki a családdal Zalakaroson azért megünnepli a születésnapját, de a nagyobb buli várhatóan az EB után lesz. Remélhetőleg egy újabb aranyéremmel a nyakában...