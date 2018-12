Győré lesz majd a DAC-sporttelep

Az állam tulajdonában lévő területre tulajdonosként igényt tartana a győri önkormányzat, ám a közelmúltban bíróság elé került a korábbi bérlő és a vagyonkezelő közötti elszámolási vita.Nemrégiben úgy tűnt, sínen van az egykori vasutasklub sorsa – néhány szimpatizáns fogott össze és tartotta életben a DAC-ot –, ám márciusban a létesítmény fenntartói és a bérlők (a sporttelephez egy étterem is kapcsolódik) közötti vita eredményeként többmilliós tartozás gyűlt össze, így a szolgáltatók kikapcsolták először a villanyt, majd az összes közművet.A megyei II. osztályban szereplő együttest működtető társaság és a futballcsapat azonban kitartott.

Két hete kaptunk egy ideiglenes villanyórát a szolgáltatótól. Működik a bojler, folyik végre a víz, s ha nem is meleg, de legalább langyos. Működik a világítás is, végre lehet délután is edzeni. Korábban aggregátorral is próbálkoztunk, de azzal csak pislákoltak a lámpák. Sikerült a centerpályát is úgy megóvnunk, hogy tavasszal öntözés és hengerezés után bajnoki meccsre is alkalmas lehet"

– vázolta a létesítmény jelenlegi állapotát Arnold Csaba klubigazgató. – Bízunk benne, hogy az önkormányzat minél előbb megkapja a területet, mert ha rendeződnek a tulajdonviszonyok, az ígéret szerint támogató bevonásával dolgozhatnánk tovább."

A tulajdonos állami vagyonkezelő birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a korábbi bér- lővel szemben, ennek lezárása után lehet pozitív kormánydöntés esetén a sporttelep tulajdonosa a győri önkormányzat. A magyar államtól azért kértük a tulajdonjogot, hogy az eddig ott futballozó gyerekek továbbra is a létesítményben sportolhassanak. A stadion hasznosításának további lehetőségeiről konkrét döntés még nem született"

– árulta el érdeklődésünkre dr. Lipovits Szilárd, a győri önkormányzat jegyzője.Természetesen megkerestük a korábbi bérlőt is. A DAC 1912 Kft. tulajdonosa, Héger József annak idején az Integrál csődje után vette birtokba és irányította az egyesületet. Nemrég azért mondott le erről, mert a klub nem kapott önkormányzati támogatást. Az üzemeltetésről egyébként korábban az ETO-val is született egy megállapodás, ám ezt Héger Józsefék tavasszal felmondták.

Ez egy elszámolási vita közöttünk és a vagyonkezelő között. Bár nem mi kezdeményeztük a pert, én a megegyezés híve vagyok, ezért is adtam engedélyt, hogy a mostani csapat a jogvita lezárultáig is térítésmentesen használhassa a sporttelepet. A pályán edzhetnek a Héger Ádám Kapusiskola növendékei is."