Férfi kézilabda BL - Veszélyben Nagy László és Sterbik játéka a döntőben

A csapatkapitány Nagy László és a kapus Sterbik Árpád sérülés miatt valószínűleg nem léphet pályára a Telekom Veszprém csapatában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi, kölni döntőjében. "Nincsenek túlságosan jó híreim, eléggé nagy a fájdalom, sőt egyre nagyobb, de mindent meg fogok tenni, hogy pályán legyek holnap" - nyilatkozta a 38 éves jobbátlövő, akinek a finálé lenne pályafutása utolsó mérkőzése, mert az idény végén visszavonul.



Nagy László a lengyel Vive Kielce ellen 33-30-ra megnyert szombati elődöntő után elmondta, hogy a második félidő közepén kapott egy zárást a beállóstól, és ekkor reccsenést érzett a válla, illetve a kulcscsontja környékéről, ezért kórházba megy kivizsgálásra. A nagy csatában megnyert mérkőzés kapcsán úgy fogalmazott: mindenki szeretett volna hozzátenni a sikerhez, az akarással nem volt gond, és szerencsére volt néhány veszprémi játékos, aki nem csak akart, hanem tudott is, és nagyszerűen teljesített. "Elképesztő második félidőt produkáltunk elöl és hátul is.



Petar Nenadic a hátára vette a csapatot, Lékai Máté gólokkal, gólpasszokkal segített, Andreas Nilsson meccsek óta elképesztő produkciót nyújt, Mikler Roland mindig belenyúl egy-két fontos labdába. Óriási csapatmunka volt" - nyilatkozta Nagy László, aki három gólt dobott. Hozzátette, jó érzései voltak, végig abszolút pozitívan gondolkodott, mert tudta, hogy ilyen kimenetelű lesz a mérkőzés. Szerencsére - tette hozzá - a második félidő közepétől sikerült ellépniük négy találattal, s az előnyt nagyjából tartani is tudták.



Sterbik Árpád remekül kezdte a meccset a kapuban, 14 lövésből nyolcat hárított, de a 21. percben Marko Mamic góljánál megsérült a bokája, le kellett cserélni, és a második félidőre már nem is tért vissza a pálya mellé, a találkozó után pedig őt is orvoshoz vitték. A helyére Mikler Roland állt be, a klub pedig azonnal Kölnbe utaztatja akadémiájának 17 éves kapusát, Palasics Kristófot, akit szükség esetén beneveznek a vasárnapi döntőre. A fináléban a macedón Vardar Szkopje és a spanyol Barcelona párharcának továbbjutója lesz a Veszprém ellenfele.