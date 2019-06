Elhunyt a legidősebb ETO-s

– Annak idején a tanítóképzőbe jártam és rendszeresen játszottunk a KISOK-bajnokságban. Itt figyeltek fel rám és onnan szerződtetett le az ETO – mesélte annak idején Cseh Imre, aki az elmúlt napokig a legidősebb élő ETO-futballista volt.



Cseh Imre fiatalon is többfajta sportot űzött, például elsőrangú magasugrónak számított, ennek is köszönhette kiváló képességeit.



– A lábfejemmel simán elértem a labdarúgókapu felső lécét és a felső sarokból is ki tudtam rúgni a labdát – emlékezett, majd így folytatta: – Az NB I-ben a Fradi ellen mutatkoztam be. A zöld-fehérek akkortájt tértek haza egy sikeres dél-amerikai túráról, így elég nagy mellénnyel léptek pályára ellenünk. Nekem jól ment a védés, elöl pedig Kovács Lutyi vitte a prímet, aki három gólt szerzett és ezzel legyőztük nagy hírű ellenfelünket.



– Szép emlékként őrzöm az ETO-s éveket, ám gyorsan véget értek, mert a korábbi kapus, későbbi vezető Pécsi Béla állandóan áskálódott ellenem. Átigazoltam a DAC-ba, majd visszatértem egy rövid időre, de fiatalon befejeztem a focit. A vagongyárban fejlesztőtechnikusként dolgoztam, onnan is mentem nyugdíjba. A teniszezést és a síelést viszont a mai napig nem hagytam abba – vallotta magáról nyolcvanon túl is.



Az NB I-ben 34 mérkőzésen védte az ETO kapuját.



Cseh Imre hamvasztás utáni búcsúztatását június 27-én, csütörtökön 10 órakor a győr-nádorvárosi temető új ravatalozójában tartották.