Családi nappal ünnepli jubileumát az ETO

„A klub jubileumi esztendőhöz érkezett, hiszen száztizenöt éve alapították. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évek viszontagságait ismerve kijelenthető, hogy az ETO mais él. Szerettük volna ezt a felnőtt csapat eredményességével és akár feljutással színesebbé tenni, de bízom benne, hogy nem kell a következő kerek évszámig várnunk, hogy a klub újra NB I-es legyen" – mondta Soós Imre, az ETO ügyvezetője.



A családi nap kísérőprogramjait Kovács Katalin PR-vezető ismertette, majd Bognár Zsolt szervező, az U15-ös csapat edzője közölte a gálamérkőzések időpontjait.



„A 2019-es évet a gyerekek évének szenteltük és úgy gondoltuk, hogy szakítunk a hagyományokkal és egy nagyszabású, nyitott családi nappal ünnepeljük meg a klub fennállásának száztizenötödik évfordulóját. Az előkészítő munkálatok év eleje óta folynak, ennek keretében minden hazai mérkőzés előtt huszonkét tiszteletjegyet viszünk minden győri iskolába. Emellett egy-egy általános- és középiskola száztizenöt jegyet kap fordulónként" – fogalmazott Kovács Katalin. A május 19-i családi nap keretében rajzpályázatot hirdetett a klub, valamint klasszikus totót is indított, amelyre az egyesület hivatalos honlapján lehet jelentkezni. A kiegészítő programok 10-től 18 óráig tartanak majd: lesz ETO-korzó, vidámpark, emellett footdarts, teqball és sok más érdekes program is várja a szurkolókat az ingyenes rendezvényen.



A mérkőzések sora 9.30-kor kezdődik az ETO All Stars–Mosonmagyaróvár öregfiúk mérkőzéssel, majd Óvár–DAC találkozóval folytatódik párhuzamosan az U10-es és az U15-ös korosztályok bajnoki mérkőzésével. Délben a DAC öregfiúk ellen is megmérkőznek a zöld-fehérek, majd 17 órától a Mosonmagyaróvár ellen zárja az NB II-es szezont az ETO.



A találkozó félidejében a győri énekes, Freddie énekli majd el az eredeti ETO-himnuszt tizenöt gyerek társaságában.



„Óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A városban nevelkedtem, huszonhárom évig itt éltem, mindig győri maradok és ide jövök haza. Van egy száztizenöt éves klubunk, amit egy méltó rendezvénnyel kell megünnepelni. Nem volt kérdés, hogy elvállaljam a felkérést" – fogalmazott a sztárvendég a sajtótájékoztató zárásaként.