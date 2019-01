Babos és Mladenovic az Australian Open páros versenyének döntőjében

Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének elődöntőjében.



A második helyen kiemelt Babosék ellenfele az amerikai Jennifer Brady és Alison Riske volt, akiket - a verseny honlapja szerint - két szettben győztek le kedden, 1 óra 21 perc alatt.



Mint Babos honlapja emlékeztet rá, tavaly a magyar-francia páros szintén 6:4, 6:2-re nyert a legjobb négy között Melbourne-ben, akkor a tajvani Hszie Szu-vej és a kínai Peng Suaj volt az ellenfél. Idén a 46 perces első játszmában Babosék 0:1 után három bréklabdáról mentették meg az adogatást, majd elvették ellenfelük szerváját, s hamarosan 4:2-re elhúztak. A címvédő kettős a következő két adogatást egyformán 15-re hozta, így 6:4-gyel zárult a nyitó felvonás.



A második szettben a magyar-francia duó 3:0-ra meglépett, de az amerikaiak nem adták fel, 5:1-nél két meccslabdáról hozták az adogatásukat, 5:2 után viszont Babosék már éltek negyedik mérkőzéslabdájukkal.



"Magas színvonalú mérkőzést játszottunk, ők is hasonló stílusban teniszeztek, mint mi, de ma mi voltunk a jobbak" - értékelt a 25 éves magyar játékos. "Az egész mérkőzés alatt nagy volt rajtunk a nyomás, többször is nehéz helyzetbe kerültünk, de mindig szépen vissza tudtunk jönni. Nagyon várjuk a pénteket, az újabb Grand Slam-döntőt" - tette hozzá Babos, aki az ötödik Grand Slam-döntőjére készülhet női párosban. Ami az eddigi négy finálét illeti, öt évvel ezelőtt Mladenoviccsal, majd 2016-ban a kazah Jaroszlava Svedovával kikapott Wimbledonban, tavaly Mladenoviccsal győzött Melbourne-ben, majd vereséget szenvedett a US Openen.



A címvédő kettős ellenfele a magyar idő szerint pénteken 6 órakor kezdődő fináléban a Samantha Stosur, Csang Suaj ausztrál-kínai páros vagy a cseh Barbora Strycova és Marketa Vondrousova lesz.



Eredmény:



női páros, elődöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)- Jennifer Brady, Alison Riske (amerikai) 6:4, 6:2