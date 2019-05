Amerikai foci - Meggyűlt a baja a budapesti alakulatnak a győri Cápákkal

Fotó: Becs László

Május 5-én rendezte meg a Győr Sharks a 2019-es HFL szezon második hazai mérkőzését a Budapest Cowbells ellen.Az idő most nem volt kegyes, és a péntek este óta szakadó eső nem állt el vasárnapra sem.A Cowbells jelenlegi vezetőedzője az a Troy Baker, aki tavaly a Cápák vezetőedzője volt az alapszakasz feléig, utána külön váltak útjaik.Ennek ellenére a budapesti alakulat nem tudta azt a fölényes játékot hozni amire sokan számítottak. Eddigi két mérkőzésüket megnyerték ellenben a hazaikkal, akik mind a kettőt elvesztették. A Cowbells jó emberanyagú csapat sok válogatott játékossal, míg a győri gárdában sok a fiatal, akiknek ez az első vagy második HFL szezonjuk.A győri védelem az első driveból ugyan kapott TD-t, de már itt is látszott, hogy a pestiek alakulatának meg fog gyűlni a baja a Cápákkal, amire bizonyára nem számítottak. Ezek után a kiválóan játszó Becs Péter vezette győri védelem rendre leparancsolta a pestiek támadóit. A győri offense a sérült Jeremiah Aycock helyett a vezetőedző Dustin Hawke irányításával hosszú driveokat csinált, de azokat nem tudták pontra váltani. A félidőre 0-12-es eredménnyel vonultak el a csapatok. A harmadik negyedet végig a Cápák uralták. Most sikerült is pontokat feltenni a táblára, így 6-12-vel fordultak a harmadik negyedre a csapatok. Az utolsó negyed is egy ki-ki harc volt, ahol a Cowbells beerőszakolt egy TD-t még, így a végeredmény 6-18 a vendégek számára."A csapat rendkívüli fejlődésen megy keresztül. Erre a mérkőzésre büszkék lehetünk a végeredménytől függetlenül. Egy kiváló játékosokból álló, összeszokott csapat ellen mentünk a pályára és mindenki azt gondolta az országban, hogy egy rendkívül nagy vereségbe futunk bele. Ez nem így történt. Meg kell tanulni kihasználni az ´underdog´ szerepet is, amikor mindenki lenéz, mert esetleg nincs megfelelő infrastruktúrád és kellő mélységű kispadod, hogy szembe szállj a nagyobb csapatokkal. Jó irányba változik a csapat mentalitása és küzdeni akarása. A fiatalok már felvették a HFL tempóját ami még jobban felpörgeti a rutinosabb játékosokat is. Következő mérkőzésünket a Kijev Capitals ellen játszuk. Első éve a HFL-ben az ukrán csapatnak. A fizikális, technikás játékosokból álló gárdát május 19-én fogadják a Cápák szintén a nyúli sportpályán" - mondta el a kisalfold.hu-nak ifj. Becs László.Ezt a mérkőzést a Sharks karitatív célra használta fel, ugyanis gyűjtést szerveztek a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon számára.A kezdőrúgást az iskola egyik lakója, Vitéz Máté végezhette el és a csapat több mint 150 ezer forintnyi összeget, valamint több tucat készségfejlesztő játékot gyűjtött össze.ACápák úgy gondolják, hogy példát kell mutatniuk az emberek számára, hogy a sport több annál , mint amit a pályán lehet látni és nevelni kell az utánpótlást is arra, hogy mit is jelent sportolónak lenni.