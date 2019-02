60 éves Róth Kálmán, a győri kézilabdázás egyik legendás edzője

Jeles évfordulóhoz érkezett Róth Kálmán, az Audi-ETO utánpótlás-igazgatója kedden lett hatvanéves, de mint mondta, szerencsére nem érzi magát annyinak.



„Fiatalok között vagyok, ez azért megkönnyíti a dolgomat, bár azt nem tagadom, jobban elfáradok, mint régebben. Főleg az utazások viselnek meg" – mondta az ünnepelt.



Focistaként kezdte



Az, hogy Róth Kálmánból kézilabdaedző lett, nem volt evidens, bár azért váratlannak sem lehetett nevezni.



„A MÁVDAC-ban futballoztam, s egy edzőmeccsen a felnőttek között is pályára léphettem, ráadásul nem is akárki volt az ellenfél. Az ETO-val játszottunk. Akkor igazolták le a zöld-fehérek tőlünk Hannichot, s az átigazolás része volt, hogy megmérkőzünk velük. Óriási élmény volt ellenük, annyi néző előtt focizni" – mesélte Róth Kálmán, aki a Richards kézilabdapályája mellett nőtt fel. A gondnok többször megengedte neki, hogy fellocsolja a salakos pályát, s utána kapura is dobálhatott.



A meccseken is segédkezett, az eredményjelzőt rendszeresen ő forgatta, így a szabályokkal is hamar megismerkedett.



Hatvanéves a mesteredző. „A kézilabdát is kipróbáltam, a válogatón megfeleltem, de azt be kellett látni, hogy sem a magasságom, sem a végtagjaim hosszúsága nem tesz engem alkalmassá kézilabda-játékosnak. A sportágat azonban nagyon megszerettem, s előbb Murai Bélánál elvégeztem a segéd- edzői tanfolyamot, majd mikor a Gárdonyiban elkezdtem tanítani, Takács Miklós mellett dolgoztam. Rengeteg edzését láttam, gyakorlatilag ő volt a tanítómesterem. Mikor a Balázs-iskolába átment, engem is hívott, ott csináltuk meg az első kézilabda tagozatos általános iskolai osztályt, ami óriási lökést adott a győri kézilabdázásnak. A Balázs-iskolából olyan játékosok kerültek ki, mint Görbicz Anita, Pálinger Katalin, vagy a fiúk közül az Iváncsik testvérek" – folytatta Róth Kálmán, akit 1994-ben kértek fel először a felnőttcsapat irányítására.

Görbicz helyett Mátéfi



„Győrben játszottunk diákolimpiát Görbicz Anitáékkal, mikor megjelent az ETO vezetése, s kérték, vegyem át az első csapat irányítását. Volt néhány álmatlan éjszakám, de végül elvállaltam. Bár nem volt kis feladat, hiszen akkor játszott Győrben Hoffmann Bea, Nagy Anikó, Mátéfi Eszter vagy Szántó Anna. Bevallom, nagyon sokat tanultam abból a két évből, s bár a második szezon jól sikerült, nem hosszabbították meg a szerződésemet, így visszakerültem az utánpótlásba" – mondta az edző, aki ezzel párhuzamosan az ifjúsági válogatott edzője is lett.

„Kilenc év után jutottunk ki ismét világversenyre, ebben a csapatban kapott szerepet – még serdülőkorúként – Görbicz, továbbá Nagy Ivett, Szrnka Hortenzia vagy Mehlmann Ibolya, csak hogy a felnőttválogatottig jutott játékosokat soroljam" – mesélte tovább Róth Kálmán, aki egy-egy év kitérőt tett Orosházára és Kiskunhalasra, ahol az NB I-es csapatot vezette.



„Hazahúzott a szívem, ekkor jöttem rá, hogy annyira szeretem Győrt, hogy nem nagyon vágyódtam el innen. Tanulás szempontjából azonban ez is hasznos időszak volt, úgy érzem, ezzel is több lettem" – nyilatkozta a tréner, aki 2003-ban, szezon közben vette át ismét az ETO irányítását.



„Az első meccs a Népligetben a Fradi ellen volt, emlékszem, egy góllal nyertünk. Óriási eredmény volt ez. Nagy örömömre ekkorra a sok második és harmadik hely után megtanultunk nyerni, amihez kellett két vérprofi játékos, Gogirla és Bradeanu érkezése. A kétezer-ötös bajnoki döntő máig a legnagyobb élmény, ha néha visszanézem a meccset (a Dunaferrt győzte le az ETO 25–15-re – a szerk.), még most is megkönnyezem. Itt van előttem a tömeg, hogy alig tudtunk lemenni az öltözőből a pályára, annyian voltak, sosem felejtem el a hangulatot és persze a meccset, valamint azt a szeretetet, amit kaptunk" – elevenítette fel a találkozót Róth Kálmán, aki négy nemzetközi kupadöntőbe is bevezette a győri csapatot.



Először a BL-elődöntőben



„Nagy fájdalmam, hogy egyiket sem nyertük meg. Volt olyan, ahol nem is volt erre sok sanszunk, már a finálé is óriási siker volt, ugyanakkor ott van a rossz emlékű Cornexi elleni EHF-kupa- vagy a KEK-döntő az idegenbeli döntetlen után. Viszont először az irányításommal jutottunk a BL-ben az elődöntőbe. Bevallom, azt az időszakot előbb kellett volna lezárni, megfáradt a kapcsolat a játékosokkal és a vezetőkkel is. Pedig lett volna lehetőség a váltásra, a Hypo megkeresett, de maradtam Győrben. Aztán kevéssel a szezonrajt előtt csúnya szakítás lett a vége, egy időre abba is hagytam az edzősködést, de végül Borkai Zsolt polgármester közbenjárására visszatértem abba a közegbe, mely az életem" – mesélte Róth Kálmán, aki a korosztályos válogatottak élén ismét sikereket ért el: EB-ezüstérem Győrben Kovacsics Anikóékkal, majd velük a vb-5. hely, Tóth Gabi generációjával EB-4., Planétáékkal vb-3. hely jött össze, hogy aztán utóbbi eredmény után a szövetség egy e-mailben köszönje meg neki a munkát.



„Hogy zavar-e, hogy nem lettem felnőtt szövetségi kapitány? Szívesen megmérettem volna magam ebben a szerepkörben is, tudtommal párszor benne volt a nevem a kalapban, végül egyszer sem esett rám a választás. Csalódottság nincs bennem, azt gondolom, így is szép pályafutás van már eddig is mögöttem, hiszen testnevelő tanárból, komoly játékosmúlt nélkül mesteredző lettem szeretett sportágamban, a szurkolók még ma is meglapogatják a vállamat, megköszönve az élményeket, s nincs olyan meccs, ahol az ellenfélből ne jönnének oda játékosok megölelni. Biztos, hogy Győrből már nem megyek el. Ezért nem vállaltam el tavaly januárban a Kisvárda irányítását sem. Nekem nem célom külföldiekkel dolgozni, én a magyar kézilabdáért szeretnék tevékenykedni" – mondta végezetül Róth Kálmán, akinek felesége mellett két gyermeke és három unokája teszi teljessé az életét