VELUX családi nap Fertődön - díjazták a hűséget

– Szerencsés vagyok, hogy ilyen fantasztikus emberekkel dolgozhatok együtt. Büszke vagyok rátok – mondta Graham G. Johnstone, régiónk egyik legnagyobb munkáltatója, a fertődi székhelyű VELUX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója amikor a jubiláló dolgozókat köszöntötték a családi nap nagyszínpada előtt. Az ünneplésre több mint száz kollégát szólítottak. A most jubilálók közül a két rangidős, Ábrahám Zsolt és Kelemen László huszonöt évet húztak le a VELUX-nál és nem bánták meg.– Vállalatunknál idén vezettük be a lojalitás és törzsgárda jutalom elemeket. Lojalitás bónuszt kap minden dolgozónk, aki legalább három éve a VELUX-nál dolgozik. Törzsgárda elismeréssel azokat jutalmazzuk, akik öt, tíz, tizenöt, húsz és huszonöt éve dolgoznak a vállalatnál. A hűségüket ismerjük el ezzel a figyelmességgel – mondta Papp Ildikó, a piacvezető tetőtéri ablakgyártó vállalat HR igazgatója.– Számunkra fontos a lojalitás. Minél hosszabb időt töltenek el nálunk a dolgozóink, annál nagyobb tapasztalatra tesznek szert és annál magasabb színvonalon végzik a munkájukat. Ez a gárda a legjobb, akikkel valaha dolgoztam – dicsérte az ünneplést követően is munkatársait Graham G. Johnstone. – Egy olyan közösséget építünk, amire több generáció is büszke lehet, ahol az emberek örömmel végzik a munkájukat. A lehető legjobb munkafeltételeket biztosítjuk a dolgozóink számára, ezzel is növelve az elégedettséget – tette hozzá az igazgató.A fertődi Németh Attila családjával érkezett a szombati programra. Mint mondta, a jó munkafeltételek és a kiváló kollektíva tartja tizenhét éve a VELUX-nál. Selyem Attila tizenhatodik éve dolgozik a vállalat üvegüzemében, és ő sem véletlenül tartott ki ilyen hosszú ideig. – Szeretem ezt a munkát. Jó a társaság és közel van, nem kell utazgatni – mondta, majd azt is hozzátette, az eredeti szakmája festő. Tudja, Ausztriában kapva kapnának érte. Mégsem gondolkodott el a kinti munkán. – Tizenhat év alatt elértem, hogy itthon is megkeresem azt, amit kint kapnék. Ehhez havi egy-két alkalommal vállalok túlórát, viszont nem kell mindennap másfél, két órát ingázással tölteni – tette hozzá. A családjával is több időt tölthet, a felesége szintén veluxos és szintén jubiláló. A főzőversenyen baráti társasággal közösen indultak és természetesen a fiuk is a csapat tagja volt.