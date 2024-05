Annak ellenére, hogy az eddigi ellenfelek a mezőny hátsó régiójában foglaltak helyet, akadtak biztató jelek az ETO játékában. A Pécs elleni mérkőzésen a három lőtt gól mellett négyszer a kapufát találták el (Anton kétszer, Bumba és Kröhn egyszer-egyszer), különösen az osztrák támadó lövése ment élményszámba, a félpálya közeléből küldött ívelése a felső lécről vágódott a gólvonal elé.

Az ETO játékosa, Christopher Kröhn egy ízben a felső lécet találta el 40 méterről. Fotó: Nagy Gábor

Farkas Balázs volt a meccs hőse az ETO-nál



Többen nyújtottak nagyon jó teljesítményt a hazai csapatban - Szépe, Bumba, Skvarka, Anton -, a meccs hőse mégis Farkas Balázs volt, aki csereként beállva kétszer is bevette a pécsi kaput.

„Mielőtt pályára léptem, azt kérte tőlem Borbély Balázs vezetőedző, legyek türelmes, tartsam meg a labdákat, nyugtassam egy picit a játékot. Lesznek majd helyzeteim, azokat pedig váltsam gólra - emlékezik az ETO csatára, Farkas Balázs. - Az, hogy kettőt sikerül rúgnom, talán várakozáson felüli volt. Közülük talán a második volt a szebb, remek összejátékot követően gyönyörű passzt kaptam Skvarkától, amit már csak be kellett fejelnem a kapuba. Az elsőnél a szemembe sütött a nap, Bumba beadása után amikor rálőttem a labdát, nem is tudtam, hova megy, aztán a kipattanó pont elém jött és bevágtam. Fantasztikus érzés volt.”

https://www.eto.hu/hu/article/harom-pontot-ero-farkas-dupla

Az utóbbi két mérkőzésen a gólörömökből az volt leszűrhető, mintha valami megváltozott volna a csapat háza táján.

„Az új edzővel új impulzus érkezett hozzánk - folytatja Farkas Balázs. - Egyre jobban összekovácsolódik a keret, tudunk örülni egymás góljainak. Sokkal jobb a hangulat, mint volt, persze nyilvánvaló ebben az is szerepet játszik, hogy mindkét meccsünket megnyertük: a teher egy része lekerült a vállunkról.”

A következő hétvégén az ETO Kazincbarcikára látogat.

„Nehéz mérkőzésre számítok, a Barcika stabilan védekezik, ezt a kapott góljai száma is bizonyítja, de nagyon bízom a csapatunkban - folytatja a győri játékos. - Akkor sem adjuk fel, ha éppen nincs szerencsénk, mint a Pécs ellen döntetlennél lőtt négy kapufánk esetében. Az edzőnknek mindig megvan a meccsterve, a kidolgozott stratégiája, nem tudom ebben nekem vasárnap milyen szerepem lesz. Nem vagyok türelmetlen, hiszen játékban rengeteget hagytam ki. A szakmai stáb próbál visszaépíteni, én pedig igyekszem élni a lehetőségeimmel.”

Az egyre népesebb szurkolótábor vastapssal búcsúztatta az ETO-t a meccs végén, a hírek szerint Barcikán sem hagyják magukra a játékosokat.