Bochkor Gábor és Lovász László idén tavasszal is 5 városba látogat el, hogy 6:08 és 10:00 között vendégeikkel együtt ébresszék a hallgatók mellett az adott város lakóit is. Közös fotók, aláírások és megannyi rajongói ajándék cserélt gazdát kedden a Városháza téren. Voltak akik Győrből és környékéről érkeztek, valamint a vármegye távolabbi településeiről. Akadtak olyanok is, akik a fővárosból, a Balaton szomszédságából vagy a határon túlról - Ausztriából - utaztak a városba, hogy találkozzanak személyesen is a legendákkal.

Népes közönség várta kora reggel óta a rádiós fenegyerekek érkezését Győrben. Fotó: CSAPO BALAZS

A meglepetés vendég ezúttal a Republic volt, aki két dal helyett három ikonikus és népszerű nótát hozott el a vármegyeszékelyre. Bochkor Gábor kedvence és a közönség kedvenc dala mellett egy meglepetés számot is eljátszottak.

Republic a színpadon. Ikonikus dalok szólaltak meg Győrben. Fotó: CSAPO BALAZS

Győrbe is rengeteg ajándékkal érkeztek a műsorvezetők, számos jubileumi Republic polót szórtak szét a több száz néző között, valamint más kisebb-nagyobb meglepetéseket zsebelhettek be a szerencsések. A legnagyobb mázlisták akár 200.000 forint értékű sorsjegycsomagot is nyerhettek a Napi Mázli játék szervezője, a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából. De jegyet lehetett nyerni Ed Sheeran budapesti koncertjére és egy szerencsés hallgatót a párjával Tenerifére is elrepítenek Ed ottani koncertjére.