A film vállalt küldetése, hogy a magyar őstörténet tekintetében kiindulópontként szolgáljon a tudományos élet és a hazai hagyományőrző egyesületek számára, valamint, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon hazánk történelmének kezdeti időszaka.

A dokumentumfilm jól illeszkedik abba a hazai filmipari trendbe, amely az elmúlt évek során minél részletesebben és minél szélesebb spektrumban szeretné feldolgozni a magyar történelem különböző korszakait.

Az Árpádok felemelkedése győri debütálásán a film vetítését követően Bárány Krisztián rendező, forgatókönyvíróval beszélgettünk az MCC képzési központjában.

Bárány Krisztián a beszélgetés elején elmondta, hogy minden nép számára felemelő érzés megismerni saját eredettörténetét, nem csoda, hogy már középkori krónikásaink is fontosnak tartották a magyarság első történeteinek lejegyzését. Közös emlékezetünkben élénken élnek a mondáink, a turulmadár, a csodaszarvas mítoszai. A filmben a regéken túl a korabeli források feldolgozásával, neves szakemberek közreműködésével kerül bemutatásra a magyarok korai történelme, és a következő évszázadokat meghatározó Árpád nemzetség egyedülálló felemelkedésének története.

A film rendezője elmondta, hogy rengeteg visszajelzést kaptak már a televíziós premier óta, ami megerősíti őket a munkában. Különösen fontos volt számukra, hogy a film akár már a 7–8. osztályosok számára is érthető legyen, és akár a tanórákba is be lehessen építeni. Bárány Krisztián, mint a film forgatókönyvírója kifejtette, hogy közel kétszáz év történését ötven percben elmesélni nem könnyű feladat. A legfontosabb az volt számukra, hogy átfogó képet adjanak az Árpádok felemelkedéséről, bemutatva őseink életmódját, harcmodorát, miközben feldolgozzák a forrásokat úgy, hogy kiemeljék a legfontosabb részleteket, sorsfordító epizódokat.

Bárány Krisztián kérdésre válaszolva elmondta, fontos, hogy egy film, legyen akár játékfilm, akár ismeretterjesztő film, a lehető legszínesebb módon megpróbálja illusztrálni, audiovizuális eszközökkel közel hozni a megfilmesített korszakot a néző számára. Egy dokumentumfilmnél különösen fontos a hitelesség kérdése. A forgatás során ellátogattak egy régészeti ásatásra is, így lehetőségünk nyílt munka közben lencsevégre kapni a szakértőket. Véleménye szerint a terepen való forgatás még közelebb tudja hozni a nézőt ezekhez a nagy szaktudást és körültekintést igénylő hivatásokhoz. A film rendezője kifejtette, hogy a filmet azzal az igénnyel készítették, hogy a jövőben a közoktatás szerves része lehessen, így fontos számukra, hogy a széles közönség számára könnyen hozzáférhetővé váljon.

