Az AForce1 Tánc Sport Egyesület a napokban Mosonmagyaróváron az UFM-arénában rendezte meg a kétnapos Fusion Dance Contest nemzetközi moderntánc-bajnokságot. A mosonmagyaróvári önkormányzat által is kiemelten támogatott eseményen, a „Táncok Olimpiáján” négy ország 2150 táncosa mérte össze tudását. 472 produkcióból 159 külföldi versenyszám volt. Németh Ádám főszervező tájékoztatása szerint ez a Fusion történetében kiemelkedő és rekordszámú adat. Egyes kategóriákban selejtezők fokozták az izgalmakat a döntők előtt. Elsőként a hiphop, utcai és trendtáncok, míg másnap a színpadi, művészi, akrobatikus és gimnasztikus látványtáncok képviselői mutatkoztak be. A versennyel párhuzamosan telt házas workshopokat rendeztek. Négy óraadótól tanulhattak a résztvevők hat workshopóra keretén belül. A hat korosztályban versenyzők produkcióit héttagú szakmai zsűri értékelte. Pénzdíj mellett további kilenc különdíjat osztottak ki. Mosonmagyaróváron 2025-ben is megszervezik a Fusion Dance Contestet.