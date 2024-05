A hullámos kialakítás jelentősége, hogy a gerinc merevsége nagyobb a hagyományos, egyenes gerinchez képest, ezáltal csökkenthető a profil vastagsága, súlya, végső soron bekerülési költsége és az előállítás környezeti terhelése is.

A Széchenyi István Egyetemen zajló laboratóriumi vizsgálat a Transport-Beton Kft. TR-Acél divíziója megbízásából indult. A gyártó koracélból készült, hullámos kialakítású gerendákat tervez termékként forgalmazni, mert azok számos előnnyel rendelkeznek a hagyományos profilú gerendákhoz képest. A hullámos kialakítás nagyobb teherbírást eredményez, a gerinclemez vastagságának csökkentésével akár harminc százalékkal kevesebb lehet a gerenda súlya is. Mindez kedvezően befolyásolja a bekerülési költséget, ráadásul az előállítás környezeti terhelése is kisebb.

Cserpes Imre tanársegéd, az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kara Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszékének munkatársaiból álló kutatócsoport projektvezetője elmondta, az ipari partner fejleszti a terméket, az egyetem munkatársai pedig a szakmai, tudományos hátteret biztosítják a gerenda mechanikai viselkedésének feltérképezésével.

A laboratóriumi vizsgálatok során törésteszteket, roncsolásos vizsgálatokat végzünk, hogy meghatározzuk a termékre jellemző teherbírási értékeket, amelyek megalapozzák a termék piacra vezethetőségét. A hullámgerinc és a koracél ötvözése újszerű technológiai megoldást eredményez, ezáltal a Széchenyi-egyetemen végzett vizsgálat is egyedülálló

– fogalmazott.

A hullámos gerincű, korrózióálló gerenda mechanikai tulajdonságaiban és árában is kedvezőbb lehet, mint a hagyományos kialakítás.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

„Ez a komplex feladat – amelyben tanszékünk több kollégája egy csapatként részt vesz – számos haszonnal jár, hiszen az elméleti tudást, a laborhátteret felhasználva ipari bevételt teremt, s az alkalmazott kutatások terén is nagy előrelépést jelent. A vizsgálatokra egy doktori disszertációt lehetett felépíteni, és több, a munkatársainkkal közösen készített publikációnk is megjelent már. A munkába bevontuk hallgatóinkat is, akik a gyakorlati feladataik mellett a Tudományos Diákköri Konferencia-dolgozatukban tudták hasznosítani a témát” – mondta el dr. Szép János tanszékvezető, a kar dékánja.

Kiemelte, ez a projekt kitűnő példa a Széchenyi István Egyetem szemléletmódjára, hiszen egyrészt minőségi szolgáltatást nyújt az ipari partnernek, másrészt hozzájárul az intézmény tudományos tevékenységéhez, a hallgatói tehetséggondozáshoz és a gyakorlatorientált szakemberképzéshez is. A dékán aláhúzta: a megbízást a lehető legmagasabb minőségben végzik el, amely később referenciaként is szolgálhat más cégeknek, további értékes megbízásokat hozva az egyetem számára.