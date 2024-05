A magyar–üzbég együttműködés sok hasznot hozott és hoz a hazai gazdaságnak Jelentős gazdasági hasznot hozott a Magyarország és Üzbegisztán közötti stratégiai együttműködés, és több hazai vállalat helyi beruházása is már az előkészítés legvégső fázisában jár – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Taskentben. A tárcavezető az üzbég ipari és kereskedelmi miniszterrel, Laziz Kudratovval közös sajtónyilatkozatában leszögezte, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom 2010 óta 86 százalékkal nőtt, ezzel az értéke tavaly meghaladta a százmillió dollárt. Kiemelte: előkészítés alatt áll egy magyar gyógyszeripari vállalat gyárépítése Üzbegisztánban, valamint végső fázisban jár az előkészítése egy 165 millió dollár értékű magyar beruházásnak, amelynek nyomán az ország legfejlettebb csirkefeldolgozó üzemét fogják létrehozni. Kitért arra is, hogy az OTP megjelenése az üzbég piacon lehetőséget nyújt a többi magyar cég számára is a beruházások végrehajtására. Szavai szerint a magyar vállalatok érdeklődését tanúsítja, hogy útjára huszonkilenc cég vezetője kísérte el. Szijjártó Péter beszámolt arról a megállapodásról is, amelynek alapján a taskenti kormány 50 hektáros speciális beruházási területet alakít ki a magyar vállalatok számára. Érintette, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem több helyi partnerintézménnyel is jelentős együttműködést folytat. Kijelentette, hogy a világ villamosenergia-kereslete drámaian nő, és egyetértés van a két ország között abban, hogy ezt leginkább a nukleáris energia révén lehet fedezni. „Üzbegisztán most lép a nukleáris fejlesztések világába, és Magyarország segítséget ad Üzbegisztánnak az első atomerőmű megépítésében és a nukleáris energia használatában” – mondta. „Megkezdtük Magyarországon az üzbég nukleáris szakértők képzését, és megállapodás született arról, hogy ha megépül az első üzbég atomerőmű, akkor a hűtési rendszerét magyar vállalat fogja szállítani” – fűzte hozzá. A miniszter végezetül tudatta, hogy a kapcsolatoknak új lendületet ad az is, hogy június 30-tól újraindul a Budapest és Taskent közötti közvetlen légi összeköttetés, először heti egy járattal. Emlékeztetett rá, hogy évi 170 üzbég hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, a hatalmas túljelentkezés pedig jól mutatja a program népszerűségét. „Azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk akkor, amikor Magyarország és Üzbegisztán együttműködését stratégiai szintre emeltük, sokat profitáltunk belőle” – összegzett.