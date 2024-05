A női Final Fournak a budapesti MVM Dome ad otthont június 1-jén és 2-án, míg a férfiak végjátéka ezúttal is a kölni Lanxess Arenában lesz egy héttel a női után, azaz június 8-án és 9-én. A BL-sorsolás során a Győri Audi ETO a dán Esbjerggel került össze.

Fotó: Csapó Balázs

Michael Wiederer, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) elnöke is ott volt a budapesti tévéstúdióban. A szövetség első embere elmondta: a jelenlegi megállapodás szerint ez az utolsó Final Four Budapesten, de az EHF dolgozik a magyar szövetséggel, hogy ezt az egyezséget meghosszabbítsák.

A BL-sorsolás menete

Elsőként a női elődöntőket húzta ki Michael Wiederer. Az első név a dán Team Esbjergé volt, majd a francia Metz következett. Ez a két csapat így elkerülte egymást, így biztossá vált, hogy az Audi-ETO ellenfele ezen két gárda közül kerül ki.

A folytatásban a férfimezőny két csapatát sorsolta ki az elnök, először a címvédő német Magdeburgot, majd a spanyol Barcelonát, azaz ők kerülik el biztosan egymást.

Jöhettek az ellenfelek a már ismert csapatokhoz. Az Esbjerg mellé az Audi-ETO került, így az is eldőlt, hogy a Metz a Szikora Melindát, Háfra Noémit és Faluvégi Dorottyát foglalkoztató német Bietigheimmel foglalkozik. Jakob Vestergaard együttese először jutott el ilyen messzire a Bajnokok Ligájában.

Eddig hatszor találkozott egymással az Esbjerg és a győri csapat, és mindegyik alkalommal a zöld-fehérek örülhettek, többek között a tavalyi bronzmeccsen is.

A férfiaknál a Magdeburg a Veszprémet búcsúztató dán Aalborgot kapta, míg a Barca ellenfel az elődöntőben a német Kiel lesz.

Az elődöntők pontos sorrendjéről a következő napokban dönt az EHF a közvetítési joggal rendelkező tévétársasággal közösen.

„Úgy gondolom, hogy mind a négy résztvevő jó csapat. Természetesen magunkat, a Metzet és Esbjerget talán kicsit erősebbnek látom, mint a Bietigheimet, de utóbbi is nagyon jól játszott és meglepetést szerzett a negyeddöntőben. Az Esbjerg talán a világ jelenlegi legjobb keretével rendelkezik, rendkívül kemény együttes jó lövőkkel, olyan kitűnő játékosokkal, mint Henny Reistad és Nora Mörk, valamint tapasztalt edzővel. Természetesen a Metz is tapasztalt, erős a rendszere, amit mindig is hatékonyan játszott, és még tovább épített. A Bietigheim az a csapat, amelynek tényleg semmi veszítenivalója nincs, míg a többi csapat, mi, a Metz és az Esbjerg teljes erőbedobással küzdünk, és egyértelmű célunk a cím megszerzése” – mondta a sorsolás kapcsán Per Johansson, a győriek vezetőedzője a klub honlapján.

Stine Oftedal így fogalmazott: „Nagyon erős csapat az Esbjerg, sok barátom és válogatott csapattársam játszik ott. A legkeményebb leosztás ez. Ilyen az élet, már mindannyian várjuk a csatát. Minden szempontból különleges volt számomra az utolsó szezonom, jó lenne győzni, elérni az álmot ezzel a fantasztikus klubbal. Tökéletes lezárás lenne egy nagy siker."