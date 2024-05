Cziczás László: – Az egész év alapján megérdemelt helyre került az arany és az ezüst is. Több játékoson is láttam a fejlődést, itt a döntőben is. A harmadik meccsen, harmincöt pontos vereség után, pokoli hangulatban nagyon jól helyt tudtunk állni. Ha nincs egy-két buta hiba, ennél még szorosabb is lehetett volna a vége. Ezért mindenképpen megérdemli a dicséretet a mi csapatunk is.

Bach Boglárka: – Gratulálok a diósgyőrieknek, megérdemelten lettek bajnokok. Végig kiegyensúlyozott volt a teljesítményük. Nagyon nehéz bármit mondani és értékelni ilyenkor a mérkőzést. Örülök, hogy ezúttal szoros meccset tudtunk játszani. Ez is volt a tervünk, hogy megnehezítsük a DVTK dolgát. Hosszú szezon volt, kicsit örülünk is, hogy vége lett.

Dubei Debóra: – Úgy érzem, tisztesen helyt tudtunk állni. Nyilván a hazai meccs miatt lehet bennünk komoly hiányérzet, az nem sikerült, belefutottunk egy nagy zakóba. Viszont ahhoz képest amilyen hiányosságokkal indultunk neki a döntőnek, nem volt ez rossz, összességében szép szezont zártunk.