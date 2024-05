Szombaton Debrecenben hosszú idő után érezte újra a győzelem édes ízét a Sopron KC férficsapata, mely kedden 18 órakor a DEAC elleni hazai találkozóval lezárhatja a 7. helyért kiírt párharcot, és egyben az egész évadot. Természetesen ez a célja Gasper Potocnik együttesének, mely 1–0-ra vezet az egyik fél két győzelméig tartó párharcban.

„Nem szeretnénk újra Debrecenbe utazni. Biztos vagyok benne, hogy ellenfelünk azzal a szándékkal jön Sopronba, hogy kiegyenlítse a párharcot. Viszont ha az első meccshez hasonlóan az elejétől koncentráltan, csapatként küzdve, szervezett védekezésből több könnyebb kosarat is tudunk szerezni, akkor most is hatékonyak lehetünk. Az előző hetekhez képest sokat javult a játékunk, erre lesz majd szükség kedden este is, és akkor szurkolóink segítségével szépen zárhatjuk a szezont” – fogalmazott a szlovén szakember.