Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Az északkeleti harmad mellett a délnyugati, nyugati tájakon is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Ezeken a részeken egyre több helyen pattannak ki záporok, zivatarok, melyekhez helyenként felhőszakadás is társulhat. Szerda reggel még többfelé eshet, majd az északi tájakon csökken a csapadékhajlam, ezzel együtt ott délután egyre inkább kisüt a nap. Ezzel szemben a déli, délkeleti országrészben továbbra is erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, nagyobb számban délután valószínűek záporok, zivatarok.

Többfelé lesz élénk, helyenként erős a nyugati, északnyugati vagy az északi szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 18 és 23 fok között valószínű, ennél északnyugaton hidegebb, a Dél-Alföldön viszont kissé melegebb lehet az idő.