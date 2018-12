Százezer forinttal segítette a Sopron Segít Közalapítvány a Horváth házaspár

– Megható a sok segítség, amit kaptunk, ezúton is köszönjük mindenkinek. Az életveszélyt már elhárítottuk, a tönkrement dolgokat kipakoltuk. Sok még a feladat, de szeretnénk minél előtt hazamenni – mondta el Horváth Péter.



Az alapítvány vezetése ezt az alkalmat ragadta meg, hogy éves munkájukat is összefoglalják. – Jelentős segítség ment idén isKárpátaljára, Csongor település háromszáz ezer forint támogatást kapott, ezen kívül informatikai akciót hirdettünk a javukra. A beérkezett adományokat az alapítvány hozta rendbe. Nagyon sok fiatalnak, sőt, az ott tanító pedagógusoknak vannak azóta segítségére ezek a gépek. Továbbiakra is szükség van, így akinek ilyen felajánlása lenne, megteheti a Szent Benedek Idősek Házában – mondta el Barcza Attila.



Száz-százezer forinttal segítették ezen kívül a Doborjáni-iskolát, a hegykői speciális gyermekotthont, tartós élelmiszerrel töltötték fel a hajléktalanellátás autóját. A Családok Átmeneti Otthona is kap még az ünnepek előtt kétszázezer forint értékben élelmiszeradományt.



– Köszönjük a soproniak felajánlásait, amik között egészen rendkívüli, félmillió forintos is volt. Az önkormányzat is támogatta az alapítványt másfélmillió forinttal – tette hozzá Mizser Gyula.