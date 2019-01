Sopronban marad, modernebb és komfortosabb lesz a VOLT - közel egymilliárdból fejlesztik a területet

, hogy a helyiek által Harkai platóként ismert területen kiépítse a rendezvényekhez szükséges infrastrukturális feltételeket. A fejlesztés kizárólag az áram, víz- és szennyvízrendszer föld alatti kiépítését jelenti, épületek nem létesülnek, a természeti értékekben gazdag terület ma is látható formája nem változik meg, eredetében változatlan marad.„A Telekom VOLT Fesztivál és Sopron neve a kezdetek óta összeforrt, évente 150 ezernél is több vendég érkezik ebben a pár napban Sopronba. Az eseményt még 1993-ban Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert alapította, és büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során ilyen rangos eseménnyé nőtte ki magát. A város vezetése nemcsak támogatja a fesztivált, de a két alapítót már a legrangosabb elismerésekkel is jutalmazta. Éppen a VOLT az egyik oka annak, hogy mindketten megkapták a legnagyobb turisztikai elismerést, a Pro Turismo díjat is. A Telekom VOLT Fesztivál nagy vonzerőt jelent, a fiatalok egy jelentős része ezzel azonosítja Sopront. A Fesztivál jelentős hatást gyakorol városunk gazdaságára is, hiszen a helyi vállalkozások szép számmal élnek a megnövekedett vendégszám adta lehetőségekkel" – emelte ki Farkas Ciprián, városfejlesztési tanácsnok.„A Kormány mostani döntése nemcsak azt garantálja, hogy tervezhetően a jövőben is Sopron lesz a Telekom VOLT Fesztivál otthona, de a soproniak és a fesztiválra érkező turisták egy a korábbinál sokkal modernebb, komfortosabb, igazán egyedülálló fesztiválközponttal is gazdagodnak. Az előző év végén szándéknyilatkozatot írtunk alá Fodor Tamás polgármester úrral arról, hogy a következő 10 évben Sopron ad otthont a Telekom VOLT Fesztiválnak." - mondta el Lobenwein Norbert, a VOLT alapító-főszervezője.“Túlzás nélkül mondhatom, hogy Sopron és a Telekom VOLT Fesztivál életében is történelmi jelentőségű ez a pillanat. 1993-ban a Soproni Sportcentrumban indult a VOLT Fesztivál, amely 2002-ben költözött át a Lővér Kempingbe. Évről-évre nőtt a résztvevők száma, az utóbbi 10 évben már a kemping melletti területeket is belaktuk színpadokkal, sátrakkal. A Lővereknél ideálisabb fesztiválhelyszínt nehéz lenne találni az országban" - Fülöp Zoltán, alapító-főszervező.A VOLT Fesztivál nemzetközileg is sikeres, mára országmárka lett. Komoly turisztikai vonzerő. Ezért is volt különösen fontos Sopron számára, hogy biztosítani tudja a fesztiválnak is helyet adó területen a rendezvényekhez szükséges infrastruktúrát. A kormány támogatásának köszönhetően erre most lehetőség nyílik.„- A Harkai platón a közelmúltban részletes természetvédelmi felmérést végeztek annak érdekében, hogy megfelelő módon meg lehessen védeni a növény- és állatvilágot. Olyan koncepció készül, amely mindezek figyelembevételével határozza meg a rendezvényterület nagyságát és elhelyezkedését. A fejlesztés kizárólag az áram, víz- és szennyvízrendszer föld alatti kiépítését jelenti, a belső murvás úthálózat alatt. A föld alatt kiépített közművek csatlakozási pontokat biztosítanak a rendezvények idején működő kiszolgáló egységeknek áram és víz tekintetében. Természeti értékekben gazdag terület ma is látható formája nem változik meg, továbbra is eredetében változatlan marad.A kiépülő infrastruktúra nem csak a VOLT Fesztivál számára nyújt biztos hátteret, hanem egyéb, városi eseményeknek is. A kormány támogatásának köszönhetően kialakul Sopron város szabadtéri rendezvényterülete. Mindez hiánypótló, városunk korábban nem rendelkezett hasonló célokra használható területtel. A kiépülő vízhálózat a rendezvények kiszolgálásán túl nagy segítséget fog nyújtani Harka és a Gida patak lakópark ellátásában is.Köszönet illeti a Kormányt, hogy támogatta Sopron fejlesztési tervét. A megítélt közel 1 milliárd forintnyi összeg lehetővé teszi, hogy egyszerre biztosítsuk a természeti értékek védelmét, és Sopron számára kialakítsunk egy városi szabadtéri rendezvényterületet. A döntésnek ily módon mindenki nyertese" – mondta el dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere.