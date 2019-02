Sopron - Húsz éve oktatnak informatikát a Handlerben

Az informatikaversenyt a 7–8. osztályosoknak rendezik, az első forduló 72 csapat részvételével már lezajlott. A döntőt február 13-án, szerdán 14.30 órakor tartják az iskola aulájában, ahol a legjobb 16 csapat méri össze logikai készségeit, a gyorsaságát, de az is lehet, hogy a jó csapatmunka vezet majd a sikerhez. A klasszikus informatikai feladatok mellett olyan szerepjáték részesei lehetnek a versenyzők, amely a szakmai problémákat élményszerű köntösbe bújtatva juttatja el őket a célhoz. A RE:turn – mert visszajönni jó címet kapott program öregdiák-találkozó informatikus módra.



Az évforduló alkalmából hívták meg volt diákjaikat baráti találkozóra: február 16-án, szombaton 10 órakor kiderül, mi lett velük, milyen sikeres pályát járnak be, illetve milyen fejlesztések történtek az iskolában. Tanterem névadó ünnepsége, iskolai séta színesíti a programot, valamint az a kiállítás, ami a képzés húsz éve alatt használt számítógépeket, szoftvereket is bemutatja. Az interaktív kiállítás február 11-től 22-ig, munkanapokon 8 és 18 óra között látogatható, ahol tanulócsoportok számára vezetést és foglalkozást is biztosítanak.