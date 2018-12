Rendhagyó állásbörzét tart Sopronban a HEINEKEN

Helyszín: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1.

Időpont: December 7., péntek, 09:00

A HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. több mint száz éves sörfőzési tapasztalata, valamint nemzetközileg elismert márkái révén a magyar piac meghatározó szereplője. A hagyományok mellett fontosak az újdonságok és innovációk is, 2017-ben a Soproni Sörgyárban készült el az ország első nagyüzemi, felsőerjesztésű söre, a Soproni Óvatos Duhaj IPA, idén pedig az APA. Emellett olyan nemzetközi márkák is szerepelnek a vállalat portfóliójában, mint a Heineken, Krusovice vagy Mort Subite.A Sörbörze célja, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a karrier- és előrelépési lehetőségekkel az ellátási lánc és a logisztika területén. A nap folyamán az álláskeresők bepillantást nyerhetnek a „kulisszák" mögé, megnézhetik a Soproni Sörgyárat és megismerkedhetnek a sörfőzés folyamatával is.Pálfalvi Márta, a vállalat Emberi erőforrások és vállalati kapcsolatok igazgatója elmondta: „Nagyon fontos számunkra ez a kezdeményezés, hiszen szeretnénk, ha nem csak sörmárkaként, hanem egy stabil, innovatív munkáltatóként is gondolnának a HEINEKEN-re. A Sörbörzén az érdeklődők közelebbről megismerhetik ezt az izgalmas iparágat és karrierlehetőségeit."