Piros betűs zenei ünneppel indítják az Esterházy-kastély idei koncertévadát

Rácz Márton: Egy éves szervezési munka előzte meg az idei évad programját.

Tavaszi koncertek

2019. március 8-június 1.



Eszterháza szimfóniái – XXI. rész

2019. augusztus 2-4.



XII. Haydn-vonósnégyes-fesztivál

2019. szeptember 20-22.,



Eszterháza Meets Jazz

2019. október 5.– november 16.



A részletes program- és műsorkínálat:



Tavaszi koncertek

Az evidencia erejével

2019. március 8., péntek 19.00

Marionettszínház

Műsor:

J. Haydn: G-dúr zongoratrió, Hob. XV:15

J. Brahms: 1. (e-moll) cselló-zongora szonáta, Op. 38

Fr. Schubert: Bevezetés és variációk az Elszáradt virágok című dal témájára, D. 802

J. Haydn: D-dúr zongoratrió, Hob. XV:24

Előadók:

Ittzés Gergely – fuvola

Perényi Miklós – cselló

Frankl Péter – zongora

Frankl Péter és Perényi Miklós - a legnevesebb kritikusok és zenei szaktekintélyek által is legendaként emlegetett művészek - együtt a koncertdobogón. Olyan kivételes esemény ez, amely a világ bármely hangversenytermében piros betűs ünnepnek számít. A Zeneakadémia legnemesebb hagyományai nyitották meg előttük az utat kamarazenélés nélkülözhetetlen, kiapadhatatlan, csodás világába, e tradícióból indulva hódították meg a nagyvilágot. Inspiráció és tévedhetetlen stílusismeret, földön járás és fantasztikum, a zene örömének és lélegzésének megélése, szent alázat a művészet és az emberség iránt. A két mester ezúttal a fuvolista Ittzés Gergellyel vezet fel minket, a hallgatókat a Parnasszus hegyére.



„Áhítattal emelem fel szemem"

2019. április 13., szombat 19.00,

Marionettszínház

Műsor:

J. S. Bach/ C. H. Graun/G. Ph. Telemann: Pasticcio-passió

Előadók:

Kovács Ágnes – szoprán

Bárány Péter – férfialt

Megyesi Zoltán – tenor

Najbauer Lóránt – basszus

Purcell KórusOrfeo Zenekar (korhű hangszereken)

Simon Standage – koncertmester

Vashegyi György – karmester



A Bach kutatás által sokáig J. S. Bach ötödik passiójaként számon tartott mű a későbarokk egyik megindítóan szép szenvedéstörténet-megzenésítése. A zenei köznyelvben a pasticcio olyan zeneművet jelöl, amelynek tételeit különböző zeneszerzők komponálták, s a különféle művekből átemelt – és alkalmanként új szöveggel ellátott – tételeket egy újabb komponista állította össze és egészítette ki. „Egy lelkes Purcell Kórus, egy szikrázó Orfeo Zenekar – a vonósok lágyak, a mély fúvósok kifogástalanok, a fuvolák elragadók" méltatta egy kritika a Vashegyi György által vezetett, mára európai rangú és számos szakmai- és lemezdíjjal kitüntetett együtteseket, amelyek előadásában ismét egy megrendítő este részesei lehetünk.



A sokszínűség finom eleganciája

2019. május 18., szombat 19.00

Marionettszínház

Műsor:

Tompos Kátya–Hrutka Róbert: Holdjárat

Előadók:

Tompos Kátya – ének

Hrutka Róbert – gitár

Kalmus Felicián – cselló

Fehérvári Attila – basszusgitár

Galambos Zoltán – zongora

Dely Domonkos – vokál

Markó Ádám – dob

A Holdjárat, az a titokzatos erő, mely lelket lélekkel összekapcsol, láthatatlan segítség, misztikus utazás, egy olyan kaland, melyre mindenki vágyik, melynek a végén felkavaró, vagy épp megnyugtató, összeolvasztó vagy szétválasztó múlhatatlan vagy illékony szerelmek várnak ránk. A bensőséges, helyenként elgondolkoztató, helyenként vicces, de mélyen a lelkéből fakadó történeteket mind az élet ihlette. Valamennyi vers egy darab a színésznő lelkéből, ablak a világára. A Holdjárat koncert műsorában természetesen az új album dalai mellett a régi kedvencek is helyet kaptak.



Haydn múzsái

2019. június 1., szombat 19.00

Marionettszínház

Műsor:

M. Clementi: Preludio alla Haydn Op.19 No.2

J. Haydn: D-dúr szonáta Hob. XVI:51

J. Haydn: Hat angol canzonetta (első kötet) Hob. XXVIa:25-30

J. Haydn: Esz-dúr szonáta Hob. XVI:49

J. Haydn: Arianna Naxos-ban - kantáta Hob. XXVIb:2



Előadók:

Sümegi Eszter – szoprán

Tóth-Vajna Zsombor – Broadwood asztalzongora, fortepiano

Joseph Haydn billentyűs szonátáit – egy kivételtől eltekintve – kizárólag hölgyek, a kor híres virtuóz amatőrjei ihlették: az Auenbrugger nővérek, Marie Esterházy hercegnő, a vérbeli londoni virtuóz Theresa Jansen és Haydn plátói szerelme, Genzingerné. Az Arianna-kantáta pedig vélhetően ez utóbbi lányának és első előadójának, „Fräulein Pepperl"-nek íródott. E művekből és dalaiból megismerhetjük Haydn végtelen humorát és finom érzékét az egyes hölgyek portréjának, s a legkülönbözőbb érzések, lelki állapotok megalkotására. Estünkön korunk egyik legnagyszerűbb, Kossuth-díjas magyar szopránénekesnője és a „Nemzet Tehetségeiért" ösztöndíjas régizene-specialistája vezetnek be a bécsi klasszika – elsősorban női – házi muzsikálásainak intim légkörébe.

