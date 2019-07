Ötven kilométeres forduló: ugrott az üzlet a fertőd-pomogyi határ miatt

Bérmunkában arattunk le ötvenhektárnyi búzát Nyárliget külterületén. A földtulajdonos megegyezett egy osztrák gabonafelvásárlóval, hogy a terményt annak pomogyi telephelyére szállíttatja, ami közel van hozzánk

Vámosi Lajos

A Magyar Közút tájékoztatása szerint államközi megállapodás keretében 2004-ben született döntés az említett súlykorlátozásról. 2014-ben egy, a határforgalom ellenőrzéséről szóló osztrák–magyar államközi egyezményt hirdettek ki. Ez a jelenleg is alkalmazott súlykorlátozást nem módosította, viszont a külön behajtási engedélyek eseti kiadásának lehetőségét megszüntette. – Társaságunk nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így a jogszabályok és a kihelyezett korlátozások betartatása és ellenőrzése sem tartozik feladataink közé – áll a Közút levelében.

– fogott történetébe Vámosi Lajos, a Nyárligeti Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője.– Aznap, amikor a több mint 250 tonna búzát 25 tonnánként elfuvaroztuk volna, rossz hírt kaptunk. Egy kolléga, aki szintén azzal az osztrák felvásárlóval szerződött, elmondta nekünk: ő ugyan még áthajtott megrakott vontatmányával a fertődi határon, de amikor hazafelé tartott, a hazai oldalon a rendőrök figyelmeztették: engedély nélkül nem léphetett volna át ilyen súlyú rakománnyal. Ezek után mi már nem is próbálkoztunk a szállítással, pedig az unióban szabad az áru- és a személyforgalom. Azt is nehezményezzük, hogy ha a magyaroknak a mezőgazdasági munkagépeikkel tilos az áthaladás, az osztrák gazdáknak miért szabad? Felhívtuk a Magyar Közút megyei kirendeltségét, hogy útvonalengedélyt kérjünk, de azt mondták, nem áll módjukban kiadni ilyet.Keressünk olyan határt, amelyen áthaladhatunk. Kérdem én: miért menjünk Sopronnak vagy Hegyeshalomnak, amikor a pomogyi átvevőhely tőlünk öt kilométerre van? Végül a Nagycenk határában lévő hombárba vittük a búzát, nagyrészt főúton haladva, traktorgyorsasággal, a közlekedők nagy örömére. A tilalom miatt most tíz kilométer helyett legalább ötven kilométert kellett megtennünk fordulónként.– Nem találtam olyan jogszabályt, hogy a mezőgazdasági járműveknek engedélyt kellene kérniük a határátlépésre – mondta érdeklődésünkre Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – De ha lenne is ilyen, sürgősen el kellene felejteni, hiszen az EU-ban vagyunk. Az esetről értesítettem a megyei rendőr-főkapitányságot és Jakab Istvánt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnökét – az Országgyűlés alelnökét –, hogy sürgősen orvosolják ezt a helyzetet.A nyárligeti mezőgazdászok szerint úgy tűnik, ez a jogszabály az osztrákokra nem vonatkozik, hiszen naponta többször is megrakott mezőgazdasági járműszerelvényekkel használják az átkelőt.