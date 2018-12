Könyvbemutató Sopronban - Kétszáz év családregénye

Kuntz Zoltán Hórusz megszállottjai című új könyvének bemutatójára várják az érdeklődőket szerdán 17.30 órakor a Várkerület Galériában (Várkerület 19.). Az Arányi Lajos élete alapján készült fiktív családregény szerzőjével Kóczán Bálint beszélget, közreműködik: Ulrich Judit, Matyasovszki Beáta, Marth-Kovács Ildikó, valamint Szalainé Németh Gabriella.

A szerző a helyszínen dedikálja is kötetét. A rendkívül magával ragadó, sodró erejű regény főhőse Arányi Lajos György, aki európai hírű kórboncnokként Ferenc József első gyermekének holttestét mumifikálja, megmenti a bomlástól nagy méltóságú főpapok, az árvízi hajós, Wesselényi Miklós földi maradványait. És legfőképpen előkészíti a beszenteléshez a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István porhüvelyét. Élete maga a szellemi kaland, a sokszínűség. Egy igazi polihisztor a XIX. században, aki könyveket ír, egyetemi ösztöndíjat és könyvtárat alapít, feltalálja az első szívgépet és eléri a magasságos minisztériumnál, hogy a kispapokat egészségügyi ismeretekre oktassák országszerte. Élete boldog mederben folyik mindaddig, míg el nem veszíti legkedveltebb gyermekét, Zoltánkát.A végig izgalmas és komoly filozófiai gondolatokat felvető kötet valójában kétszáz év családregénye is egyben. Küzdelmekkel, szerelmi drámákkal, történelmi viharokkal bekeretezve. Nem mellesleg arra a kérdésre is keresi a választ, hogy az emberi tudásvágyból, a világot megjavítani szándékozó jóakaratból miként alakul ki több generáción át az önzés, a mérhetetlen hiúság és hatalomvágy pusztító zsákutcája.