Kishercegi bál lesz a fertődi Esterházy-kastélyban

Május 17-én (pénteken) este 6 órai kezdettel a hagyományokhoz híven idén is megrendezik a Kishercegi bált a kastély Narancsházában.Az óvodások első bálja mindig külön forgatókönyv szerint zajlik, amelynek elemei a köszöntő, a kishercegi pár bevonulása, majd a vendégek kishercegi pár előtti bemutatkozása, a közös "pezsgőzés", a tündérek tánca és az ünnepi lakoma.Ez alkalommal a vendégeket egy különleges hercegi ajándék is várja: a Bőrönd-mese bábjáték.A legkisebbek barokk kosztümös báli mulatságának célja, hogy megismerjék és megszeressék a szülőföld értékeit, ez esetben mindazt, amit Magyarország legszebb és legnagyobb barokk-rokokó kastélya kínál látványban, élményekben, ahol az Európa-szerte ismert és elismert Joseph Haydn élt és alkotott.A hercegi csemeték részére rendezett gyermek-összejövetelek a barokk korban is népszerűek voltak, így ezt a hagyományt ápolja és viszi tovább az évente megrendezett Kishercegi bál generációkról generációkra.