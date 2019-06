Ilyen volt az első Ünnepi Könyvhét a soproni Jereván lakótelepen

A 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából idén először tartottak Ünnepi Könyvhetet a Jereván lakótelepen.A vártnál is nagyobb érdeklődés kísérte a Jereván lakótelepi szolgáltatóház átriumában tartott könyvbörzét, amelyet a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata kezdeményezett – mondta el Tóth Éva önkormányzati képviselő a rendezvényen.Hozzátette: a szolgáltatóház felújításakor is kitűzött cél volt annak megszépült belső tereit a kultúra, a közművelődés, a közösségi események szolgálatába állítani. Volt itt már koncert, ünnepség, vetítés, előadás,ezúttal az Ünnepi Könyvhét kiváló, igényes helyszíneként a könyvek helyévé válhatott.Tóth Éva hozzátette: mint mindig, ezúttal is az összefogás eredményezte a rendezvény sikerét. Ezúttal a Széchenyi István Városi Könyvtár volt abban együttműködő, hogy az arra alkalmas, jó állapotú, értékes könyveita részönkormányzat rendelkezésére bocsátotta, a rendezvény szakmai hátterét a legmagasabb színvonalon biztosította.A legkisebbektől, az idősebbekig mindenki megtalálta a maga számára megfelelő könyvet a Jereváni könyvhéten, amit így igazi ünnepé is tett a rendezvény. A legkisebbeknek örömöt okozó gyermekkönyvek, leporellók,gyermekirodalom, szépirodalom – vers, dráma és próza- , tudományos kiadványok, útleírások, regények, életrajzok, monográfiák, keresztény könyvek – felsorolhatatlan az a kínálat, amely könyvszerető olvasóitvárta ma a Jerevánon.-A könyvtárnak is fontos, hogy az épülete falai közül kilépjen és közelebb kerüljön olvasóközönségéhez, ezért is örült a Jereván lakótelep Részönkormányzata kérésének, hogy egy igazán sikeres, tömegeket vonzóköztéri rendezvénnyé tegye az idei könyvnapot.