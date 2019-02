Idegenvezetők Világnapja Eszterházán: ismerjék meg a barokk kínaizáló stílus jegyeit Fertődön - fotók

A barokk chinoiserie (kínaizáló) stílus jegyei Eszterházán címmel előadással és kizárólag erre az alkalommal rendezett, ideiglenes kiállítással, majd szakmai tárlatvezetésre várják az érdeklődőket és a szakmai csoportokat február 22-én, pénteken, 11.00 órakor és 14.00 órakor.A programok térítésmentesek, de előzetes regisztráció szükséges 2019. február 21-ig azcímen. A program első felében Horváth György gyűjteménykezelő szakvezetésével vetített előadásra kerül sor az 1700-as évekre jellemző chinoiserie (kínaizáló) stílus térhódításáról, és a kínai stílusvilág képzeletgazdag feldolgozásáról, majd a szakember részletesen is bemutatja a kiállítás tárgyait.A tekercsképek, bútorok, dísztárgyak - betekintést nyújtanak, a kínai stílus magyar enteriőrben való megjelenéséről és a korban megjelenő műtárgy másolásokra, hamisításokra is fény derül. Az Esterházy-kastély egyedülálló kínai lakktábláinál ezek technikájával, minden titkával és Mulan legendájával is megismerkedhetnek a látogatók. A chinoiserie megismerése után az érdeklődőket Magyarország legszebb barokk kastélyának termein vezetik végig.Az Idegenvezetők Világnapja alkalmából összeállított ideiglenes kiállítást február 22-ét követő hétvégén (péntektől vasárnapig) még megtekinthetik a látogatók. A vezetett túra időtartama: kb. 60 perc. A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.