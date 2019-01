Felújítás miatt bezár Bécsben Freud Múzeum

Freud egykori rendelőjének várója © Sigmund Freud Privatstiftung / Florian Lierzer

Osztrák és külföldi turisták körében egyaránt kedvelt célpont a bécsi Sigmund Freud Múzeum, amely 110 ezer látogatóval tavaly ismét rekordévet zárt. A Berggasse 19. szám alatt található kiállítóhely azonban már csak 2019. február 28-ig lesz nyitva, mivel átalakítás miatt átmenetileg bezárják.A felújítás négymillió euróba kerül majd, amiből 844 ezret az osztrák állam, 1,69 milliót a város, 1,4 milliót pedig a Sigmund Freud Magánalapítvány áll majd. A nagyszabású beruházás keretében 280-ról 400 négyzetméteresre bővítik a pszichoanalízis szülőatyjának egykori lakóházában található múzeum alapterületét. A földszinten új kiállítótermeket és mosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik a múzeum és a könyvtár bejáratát, és egy kávézó is helyet kap majd. Az épület homlokzatát a tervek szerint az eredeti állapotába állítják vissza.Azonban nemcsak az épület, hanem a kiállítás is megújul majd: a múzeum történetében először megnyitják a nyilvánosság előtt a Freud család privát helyiségeit. Az eredeti bútorokkal berendezett váróban a pszichoanalitika mint elmélet térhódításának történetét és Freud ebben játszott szerepét ismerhetik meg a látogatók, a kezelőhelyiségben pedig a pszichoanalitika gyakorlati alkalmazásának fő kérdéseit mutatják be. Freud korábbi rendelőjében, a magasföldszinten a műgyűjteménye kap majd helyet.A felújítás nyomán a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő kiállítóhely várhatóan 2020 májusától lesz újra látogatható, a Freud életét és munkásságát bemutató kiállítás addig néhány házzal arrébb, a Berggasse 13-ba költözik.