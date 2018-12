Először gyújtottak adventi gyertyát köztéren a soproni Jerevánon

Fejlődik a Jereván minden tekintetben, fejlődik a Jereván lelke, szelleme is - mondta dr. Simon István Sopron alpolgármestere a Jereván lakótelepen tartott adventi ünnepségen, abból az alkalomból, hogy a lakótelepen a hagyományteremtés szándékával, a lakótelep történetében először állítottak köztéri adventi koszorút, amelyen az első gyertyát a körzet képviselői, Tóth Éva és dr. Magas László gyújtották meg.Nagy tömeg gyűlt össze az ünnepre a Teleki Pál utcában a Nyugdíjas Klub székháza előtt vasárnap este. Az alkalom műsor-összeállításában, fényeiben és hangulatában is ünnepi volt: a jereváni Lővéri Nyugdíjas Klub tagjai adventi műsor-összeállítással léptek fel, a soproni Horváth József Zeneiskola növendékei pedig ismert karácsonyi zeneszámokat muzsikáltak. A Nyugdíjasklub nevében dr. Koltai Miklósné köszöntötte az egybegyűlteket. z eseményen részt vett Firtl Mátyás, Sopron és térsége korábbi országgyűlési képviselője is.- A mai ünnep különleges és jó hangulatához az is hozzátartozik, hogy a városrész megújult - szinte rá sem lehet ismerni - a környék önkormányzati képviselői munkájának eredményeképpen – mondta dr. Simon István beszédében. Szép adventünk van, mert olyan korban élünk, amelyben jó itt élni, ennek a közösségnek a tagjaként, ahol köztéren együtt ünnepelhetünk.Az alpolgármester beszédét követően Stummerné Nagy Ágnes, református lelkész és Németh István, a Szent Imre templom plébánosa lelki útravalóként mondta el gondolatait, a Megváltóra való várakozás időszakáról.A Jereván lakótelep ünnepét kötetlen együttlét követte, amelyen a beszélgetés mellett a Nyugdíjas Klub tagsága házi süteményeivel, forralt borral és teával kínálták az egybegyűlteket, akik örömmel jöttek el a Jereván lakótelep első, köztéri adventi ünnepére.