Áhítattal emelem fel szemem

– A nagyböjt és a nagyhét a keresztény Európa egyik legnagyobb misztériuma, identitásának alapköve, s kulturális alkotások ösztönzője – mondta el a feltámadásünnep előtti időszak lelki felkészüléséhez is méltó koncertet ajánlva Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezetője. – Az átélés, az elmélyülés, az átszellemülés, az emberi érzések és a transzcendencia megjelenítése épi, zenei és színpadi alkotásokban mindig is kiemelt helyet foglalt el e patinás falak özött. Ezért nagy öröm számunkra, hogy a számos európai lemezdíjjal is kitüntetett Purcell órus és Orfeo Zenekar, alapítójuk Vashegyi György vezényletével a barokk zene egy újabb gyöngyszemét hozza el ez ünnepi időszakban. A három nagy barokk komponista nevével fémjelzett oratórium úgy jeleníti majd meg a passiótörténetet zenében, mintha végigjárnánk az egykori éptár liturgikus festményeinek sorát. Hiszen ne feledjü , egykor az eszterházai kastély falain belül őrzött, nagy múltú Esterházy- éptár alkotta a Milleneumkor alakuló budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményének törzsanyagát. Műalkotásainak jelentős hányada a barokk korszak nagy mestereinek egyházi témájú festményeiből állt– fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin.



– A barokk korszak egészét a nagyszabású megjelenítés, a színes és hatásos megvalósítás, az erőteljes és érzelmekre ható ábrázolás jellemezte – ezt már Rácz Márton, zenei vezető tette hozzá. – Nem véletlen hát, hogy a szenvedéstörténet és a feltámadás legmegrázóbb és leglenyűgözőbb zenei tablói, remekművei is ebben az időszakban születtek. Az érzelmek és a lélek mélységeinek és magasságainak igaz és hiteles zenei megjelenítései pont a most felhangzó passió szerzőihez: Bach-hoz, Telemannhoz és egy ésőbbi kortársukhoz, a berlini Graunhoz öthetőek, akiknek hatása még sokáig érezhető a mélyen vallásos és istenhívő Joseph Haydn műveiben is – fejtette ki Rácz Márton. – A mára európai hírű Vashegyi György és együtteseinek neve több évtizede összeforrott Eszterháza zenei életével. A Stabat Mater, a János-passió, és más felemelő oratórium-előadások után most a sokáig J. S. Bach ötödik passiójaként számon tartott, megindítóan szép szenvedéstörténet-megzenésítéssel térnek vissza a kastély falai özé.



A zenei öznyelvben a pasticcio olyan zeneművet jelöl, amelynek tételeit ülönböző zeneszerző komponáltá , s a ülönféle művekből átemelt – és alkalmanként új szöveggel ellátott – tételeket egy újabb komponista állította össze és egészítette ki. A művet esetleg már Bach lipcsei éveiben előadhattá . Ugyanakkor Bach másolója és veje J. Chr. Altnickol is lehetett az összeállító, hiszen az ő növendé ének a ézírásában maradt fenn a passió.