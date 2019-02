Rabok készítették Csukás István könyvespolcát

A nappaliban található könyvespolcnak isteni története van: a könyvszekrényt a szegedi Csillag börtön rabjai készítették.

Csukás Istvánt körbeveszik kedvenc mesehősei.

Maga építette az otthonát

Pom Pom, a régi ismerős.

Könyvtár lett a garázsból

Íróasztalánál ma is mindennap dolgozik.

Gyerekektől kap ihletet

Egy igazi mesevilágba csöppentünk a budai házban, ahol olyan, generációk életét meghatározó remekművek születtek, mint Süsü, a sárkány, Gombóc Artúr, vagy a Keménykalap és krumpliorr.– Gyerekként kell magunkba gyömöszölni azt az életörömöt, amivel kibírjuk a következő 80–90 évet. Apám kovácsmester volt, az udvarban volt egy kerékgyártó is, sok ember volt nálunk, állandóan köztük rohangáltam és hallgattam őket – kezdte a beszélgetést Csukás István.Az író szerény, de annál bájosabb otthona tökéletesen képviseli az író lelkivilágát: számtalan emlék, plüssfigura, aranylemez és fényképek adják vissza sok évtizedes munkásságának hangulatát. – A tárgyak „röpködnek be az ablakon", számomra nagyon kedves ajándékok – mondja.Azt kevesen tudják, hogy Csukásban egy igazi építész is elveszett, ugyanis maga építette az otthonát.– Fiatalok voltunk a barátainkkal, egészen pontosan hatan, és fillérekkel a zsebünkben neki lehetett vágni egy építkezésnek 1977–78 környékén. Így lett az első otthonunk. Egy kőművest találtunk csupán a munkálatokra, mi voltunk a culágerek. Életem élménye volt, hogy saját magamnak építettem házat! Valóban az otthonomnak érzem, hiszen magam raktam le a téglákat. Akkor fogadtam meg, hogy mindig nyitva lesz az ajtóm, bárki bármikor jöhet hozzánk – meséli a nagy mesélő.Érthető az író választása, hiszen a csodálatos budai panoráma magáért beszél. A tágas otthonhoz később az író egy külön étkezőt építtetett, hogy jobban tudjon hódolni egyik kedvenc szenvedélyének.– Szeretek főzni, ezt láttam otthon, hiszen édesapám is főzött. Piacra járni is imádok, a város összes piacán órákig tudok bolyongani és a leglehetetlenebb recepteket is ki tudom találni. Egyszer savanyú malacfaroklevessel vártam Kányádi Sándort, ez volt a poénom számára. Kérdezte tőlem: ti ennyire szegények vagytok? Utána vettem elő a steaket... – nevet.– Ezenkívül ami úgymond úri passzióm, az a kártyázás. Rendszeresen meghívom a barátaimat és játszunk kicsit a hecc kedvéért.Az író szeretett felesége halála óta egyedül él az otthonában, ám gyermekei és szeretett unokái rengeteg időt töltenek vele. Az özvegység azonban meglepő döntést fogalmazott meg az íróban.– A feleségem halála óta a garázst átalakítottam könyvtárrá. Remek sofőr volt a drága nejem, azóta viszont már nincs autóm, egyáltalán nem vagyok jó vezető. Annyi könyvem volt, hogy elvittem őket egy antikváriumba, ám annyira hiányoztak, hogy később visszavásároltam őket... A nappaliban található könyvespolcnak isteni története van: a könyvszekrényt a szegedi Csillag börtön rabjai készítették. A Szegedi Nemzeti Színházban ismertem meg a rabok művezetőjét, aki mesélt erről a lehetőségről. A lakásban két rab szerelte össze rendőrök felügyeletében a bútort. Annyira tetszett a lakóknak, hogy később mindenkinek a rabok csinálták a könyvespolcot. Fillérekbe került, de legalább az anyagárat ki akartam fizetni, mert hát ki akarna a börtönnek tartozni?! – meséli nevetve Csukás István.Az író még legendás dolgozószobájába is beengedett minket, ahol olyan remek műveket írt, mint A Nagy Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron, amit a közelmúltban mutattak be nagy sikerrel az Újszínházban. Csukás nyolcvan felett is a napi rutinra esküszik, hiszen még akkor is dolgozik, amikor nincsen semmi dolga.– Sokat és szívósan dolgozom mindennap, ha kell, ha nem, délelőttönként írni szoktam 2–3 órát. Sokat megyek gyerekek közé, olyankor egyrészt pihenek, másrészt ihletet kapok tőlük. Fél szemmel figyelem őket, hogy viselkednek egymással, miközben látom, milyen nyelvalkotó zsenik, szótárazni is akarom hamarosan a kifejezéseiket! Felnőttekhez azonban ritkán járok el, néha már idegesítenek... – nevet a híres író.