Pannonhalma mentőövet dobott Gáti Oszkárnak

Üzenet a színházi világnapop: Club70

Gáti Oszkár a közösségi oldalán is meglebegtette a változásokat: – A mai színházi világnap alkalmából szeretnék egy jó hírrel előállni.

A Menház Színpad leállása és ellehetetlenülése után újra felcsillant a remény. Most már nem hagyatkozhatunk a szóbeszédre, ami Győr utcáit átjárja. Kijelenthetem, hogy nem győztek le minket, színházkedvelőket. Leszünk! Működni fogunk!

Egyet biztosan ígérhetek még így, a részletek előtt: ismét olyan színházat hozok Győrbe, ami még nem volt.

A nevünk megváltozik, és egy újat kell megszoknunk: Club70

Club – mert egy egészen új kulturális élményt hozunk.

70 – mert immár 70 éve annak, hogy megszülettem.

A Facebook-csoportunk és közösségünk neve is megváltozik, új honlap, új logó lesz, de színekben, minőségben, odaadásban ugyanazok leszünk, akik voltunk.

Én pedig maradok tisztelettel: a Jegypénztáros...

Egyedül nem megy

Gáti Oszkár és Bagó Ferenc pannonhalmi polgármester terepszemlén a művelődési házban, ami nyártól színházzá alakul. Fotó: Bertleff András

– A történet ott kezdődik, ahol végződött – idézte fel az elmúlt hónapokat a színművész. – Megszűnt a taotámogatás és ki kellett találni egy olyan formációt, amivel támogatást kaphatok. Miután pannonhalmi lakos vagyok és van kapcsolatom a polgármesterrel és a polgármesteri hivatallal, felmerült egy lehetőség, hogyha lenne egy közhasznú, nonprofit kft.-m, amit színházzá minősítenek, akkor megnyílnak a pályázati lehetőségek.Bagó Ferenc polgármester mentőövet dobott és januárban, a közgyűlés jóváhagyása után megkötötték a közszolgáltatási szerződést. Ennek értelmében Pannonhalmán minden hónapban lesz egy színházi előadás a 200–250 férőhelyes művelődési házban, ahol színházi körülményeket teremt Gáti Oszkár. Az első előadás július 12-én lesz, a Pannonhalma Campus keretében.

Egyelőre ez csak egy művelődési ház három darab százas égővel, de én oda konzolokat építek, amikre lámpákat lehet felszerelni. Színházi élményre alkalmassá teszem a teret.

Gáti Oszkár

Szabadtéri színpad és lakásszínház Győrben

Egyhangú igen az önkormányzati testületben

Nem új keletű Bagó Ferenc és Gáti Oszkár kapcsolata, mégis meglepődött a polgármester, mikor előállt az ötletével a színművész:

– Elmesélte, hogy megszűnt a Menház Színpad, Győrben nem jut egyről a kettőre, nullára futott valamennyi terve és ötlete. A képviselő-testület 6+1 igen szavazattal elfogadta, hogy közszolgáltatási szerződést kössünk. Teljes bizalommal vagyok, örülök, hogy úgy tudtam segíteni, hogy a pannonhalmiak minőségi színházi élményeket kapnak. Gáti Oszkár megnézte a kultúrházat, felmérte, milyen átalakításokat kell elvégeznie és megállapodtunk. Mindezért nem kérünk tőle bérleti díjat. Azzal, hogy színházi előadásokra alkalmassá teszi a kultúrházat, egy olyan előnyhöz is jutunk, hogy a Pannonhalmi Esték rendezvényünknek új helyszínt adhatunk. Biztos vagyok benne, hogy a pannonhalmiak és a környékbeliek is örömmel fogadják Gáti Oszkár színházi előadásait.

– Ha beválik, két-három előadás is lehet Pannonhalmán. Ami siker volt Győrben, az siker lesz ott is és nem 80, hanem 250 főre tudom kalkulálni a jegyárakat.A megállapodás óta a kormányhivatal jóváhagyta a kérelmét, hogy beszámítva a három év Menház színpadi működést, előadó-művészeti szervezetként pályázzon. Márciusban be is érkezett a pályázata és mint teljes jogú előadó-művészeti, közhasznú, nonprofit szervezet, várja az április végi döntést Gáti Oszkár az állami támogatásra, amiről május elején értesítik.– Mint befogadó színház egy külön körbe esem, itt a kiosztható összeg kétszáztízmillió forint, erre 8–12 befogadó színház pályázik. További részleteket nem tudhatok a folyamatról, de ha kapok állami támogatást, meg tudom valósítani régi álmomat az ETO Parkban. Ott változatlanul rendelkezésemre áll a terület. És van még egy harmadik lehetőség, a lakásszínház.– Van egy ingatlan, amiben szintén felújításokat kell végezni, hogy alkalmassá tegyem egy ötvenfős lakásszínházra. Ennek a háznak a kertjében működhet egy 80–90 fős szabadtéri színház, amit már nyáron megnyithatunk. Van három terv. Abból Pannonhalma száz százalék, mert oda leszerződtem, ha törik, ha szakad teljesítenem kell. A folytatás a pályázati elbírálástól függ, májusban tudom továbbgondolni.– Nem tudom. Kérdezik mások is. Érzem, hogy az emberek szerették, amit csináltam és akarják a folytatást. Nem akarom becsapni azt a nyolcezer embert, akik ezt a színházat kedvelik és szeretik.