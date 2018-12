Modern morál - Ősi bölcsesség

Mielőtt magasra törsz, el kell mélyülnöd.

A városokban százemeletes épületeket emelnek. Egyvalami azért közös a magas és az alacsony épületekben: az alapok.Más szóval, mielőtt felfelé törnénk, le kell ásnunk. Ez ellentmondásnak tűnhet, de ilyen az építkezés. Minél magasabbra akarunk jutni, minél magasabb épületet akarunk építeni, annál mélyebben kell alapozni.Az alap tartja meg az épületet. Ez az életben is ugyanígy működik.Ha van egy célod, azt előbb meg kell alapoznod. Sebész szeretnél lenni? Éveket kell a tanulásra és az orvosi képzésre fordítanod. Sikeres vállalkozó szeretnél lenni? Szerezz gyakorlatot egy mentor segítségével, tanuld meg az alapokat, és légy türelmes. Ezek az alapok.Tehát, ha fel akarunk jutni, ahhoz előbb lefelé kell menni. És lefelé menet olyan helyekre juthatsz, amik nem hasonlítanak a célodhoz. Mégis, ezek az alapok.A helyzet hasonló a jógával és az önmegvalósítással is. Ahhoz, hogy a Legfelsőbbel kialakíthassunk egy kapcsolatot, kötelességtudóan kell gyakorolnunk az önfegyelmet, szabályozott életet kell élnünk, és rendszeresen kell tanulmányoznunk a szentírásokat. Ezek azok az alapok, amik segítenek felemelkedni és kapcsolódni Istennel.Ha anélkül indulsz felfelé, hogy előbb lefelé mennél, az időpocsékolás. És ha a hiteles módszerektől akarsz eltérni… az olyan, mintha úgy akarnál megépíteni egy házat, hogy nem veszed figyelembe az alapvető építési gyakorlatokat, amelyek a fizika és a matematika alaptörvényein nyugszanak. Ennek az eredménye az lesz, hogy az épület összedől. Az építtető pedig elpazarolja az idejét és a pénzét.Emlékezz tehát: bármilyen célod is legyen az életben, beleértve az önmegvalósítást, követned kell a felkészülés bevált és elfogadott módszereit.Mielőtt magasra törsz, el kell mélyülnöd.