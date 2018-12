Mit süt a cukrászmester otthon?

Harrer-Abosi Beatrix és Karl Harrer. Fotó: Magasi

– Szerettem volna valami maradandót a kettős évforduló alkalmából, s bár a család minden tagja részt vett a közös sütésben és fotózásban, a könyv tulajdonképpen ajándék – mondja az Így süt egy cukrászcsalád alcímet kapott, fotókkal gazdagon illusztrált kötet ötletgazdája és legfőbb kivitelezője, Harrer-Abosi Beatrix. Maga sem tudta, mekkora munkát vállal ezzel, de a végeredményt kézbe fogva most már mosolyogva mondhatja: megérte.– A süteményes könyv nem szakembereknek szól, és nem a vitrinben látható cukrászremekek receptjeit tartalmazza. Azoknak a tortáknak, kalácsoknak, fagylaltoknak és édességeknek a leírásait gyűjtöttem össze, amiket a Harrer család otthon szokott elkészíteni. Tudni kell, hogy a famíliában több generáció óta mindenki cukrász, úgyhogy bőven volt miből válogatni – mutatja a kötetet Harrer-Abosi Beatrix. Tíz fejezetre osztotta a recepteket, mindegyiket egy-egy családtaghoz kötve. Idősebb Harrer készíti gyerekei és unokái szerint a világ legfinomabb kelt tésztáit, így az ő fejezete a kalács és más élesztős finomságok körül forog.Egyik fia a fagyikban nagyon jó, felesége a teljes kiőrlésű lisztből készült kekszekben és így tovább, mindenki hozhatta a kedvenceit. Jutott fejezet az unokáknak is; a tizenhét éves nagylány a korosztályához leginkább illő divatos, ugyanakkor gyorsan elkészíthető nyalánkságokkal szerepel a könyvben, a legkisebbek pedig a finom és együtt is elkészíthető édességekkel. Mindez magától értetődően két nyelven – hiszen a család Ausztriában és Magyarországon él, s mindkét országban vannak üzleteik is. Az ínycsiklandozó élményt Terei-Vígh Krisztina fotói teszik teljessé.De nem csak a könyv az újdonság a Harrer csokigyárban. A korábbi évek díjnyertes gyűjteménye újabb két világbajnoki ezüstöt hozó termékkel bővült! A Harrer remekek, miután a soproni csokigyár már nem készen vásárolt csokoládétáblákból, hanem kakaóbabból készülnek – vagyis a teljes gyártási folyamat az ő munkájuk –, az ennek megfelelő kategóriában versenyeztek. Kilenc termékük került be a világbajnokságra, ahol a mangóval és passiógyümölccsel ízesített fehér csokoládé és a chilis fekete ezüst minősítést kapott.