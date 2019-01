Kimi, az őszinte szupersztár

Kimi Räikkönen és Kari Hotakainen a finnországi könyvbemutatón. Fotó: Anniina Nissinen



Hazánkban is megjelent a Kimi Räikkönen életéről szóló könyv, amit az a Kari Hotakainen írt, akit az egyik legjobb finn prózaírónak tartanak, s akinek műveit számos nyelvre, köztük magyarra is lefordították. Mintha nálunk Nádas Péter tollából születne meg Hosszú Katinka vagy Dzsudzsák Balázs története. A finn szerző interjúnkban úgy véli, Kimi azért annyira népszerű, mert egyenes és őszinte, s bár szupersztár, mégsem viselkedik úgy.

Kimi Räikkönen nyilvános képe csiszolatlan, pontatlan és gyakran a bokorból lőtték. De az is igaz. A dolgok olyanok, amilyennek látszanak. Kimi tivornyázott. Szórta a pénzt. Másrészt a nyilvános kép egyben mindig bemozdult, fényt kapott és töredékes is. És ez nem csoda. Kimi okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Ezért nagy nála a különbség a publikus és a privát között. Pontosabban: szakadéknyi.

Talán az időzítés volt jó

Tartott a hallgatástól

Kimi Räikkönen a Forma–1-es világbajnokság austini futamán győztesként ünnepelt október 21-én. Fotó: MTI/EPA/Srdjan Suki



Ez a könyv a kívülálló szemével született, mint ahogy jószerével mindenki az. Ez a könyv nem életrajz, nem is lehetne az, hiszen a főszereplője még csak életének felénél jár. Ez itt történet egy autóversenyzőről, akiből autószerelő is válhatott volna, ehelyett azonban világszerte ismert híresség lett. Gyorsan és szerencsésen. Apjának, anyjának és saját magának köszönhetően. Ő csak a lehető leggyorsabban akart vezetni. Az ilyen emberek zöme ismeretlen marad. Ő is az szeretett volna maradni. Most már késő.

Nevetett, sírt, míg olvasta

Késő este a hotelszobámban rámegyek a netre, és az előző napi sajtótájékoztató ötlik a szemembe az előttünk álló hétvégéről. Arról kérdezték a versenyzőket, milyen emlékeik fűződnek a malajziai futamhoz, melyet most rendeznek meg utoljára. A pilóták kötelességtudóan és udvariasan válaszolgatnak, azaz unalmasan. Kimire kerül a sor. 2003-ban itt aratta élete első futamgyőzelmét, és az újságíró azt firtatja, mi fog neki a leginkább hiányozni innen. Rövid csend, majd Kimi szavai potyogni kezdenek, akár kavicsok a térkőre. Azt feleli, őszintén szólva nem tudja, fog-e neki bármi is hiányozni. Klassz pálya, de minden, amit itt lát az ember, csak a repülőtér, a hotel és a pálya. Ezek közül választhat, hiányzik-e neki valami, vagy sem.

Néhány újságíróból kiszakad a nevetés, mások néma csendben ülnek. Ez a komikum lényege. Ha már minden eszközből kifogytál, próbálkozz az igazsággal. Minden egyes pilóta és újságíró tudja, hogy egy versenyhétvége alatt egyszerűen nem jut idő megismerkedni a várossal, az emberekkel vagy akár csak a helyi konyhával. Mindenki tudja, mégsem mondja ki senki. Kivéve egyvalakit, aki háromévesen tanult meg beszélni.

„Kimi ismert és ismeretlen, átlagos és titokzatos" – mondta lapunknak Kari Hotakainen. Fotó: Anniina Nissinen

– Az ötlet 2011-ben jutott eszembe, amikor azon gondolkodtam, hogy egy valós történetet kellene írnom valami számomra furcsáról és ismeretlenről. Miközben azon töprengtem, mi lenne elég furcsa, hirtelen bekattant: a Forma–1 és a szótlan Kimi Räikkönen! Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a hozzá legközelebb állókkal. Rövid és egyszerű üzenetet küldtem: „Semmit sem tudok a Forma–1-ről, de írni szeretnék az emberről, aki benne van. Ő érdekel, nem a motorsport maga." Aztán 2017 márciusában Sami Visától, Kimi menedzsmentcsapatának tagjától kaptam telefonüzenetet. Ő szervezte meg az első találkozónkat egy porkkalanniemi nyaralóban. Amikor belenéztem Kimi kék, hideg szemébe, megmondtam neki a színtiszta igazságot: „Szinte semmit sem tudok a munkádról, de azon leszek, hogy megismerjem. Viszont tudok egy s mást arról, ha valaki visszahúzódó, és arról, mit jelenthet ez a mindennapokban, különösen a Forma–1-es cirkuszban."– Mert ez a sport annyira furcsa számomra, olyan sok szür-reális dolog veszi körül. Kimi pedig egyszerre ismert és ismeretlen, átlagos és titokzatos, s emiatt nagyon érdekes karakter.– Tényleg alig tudtam róla valamit. A finn pilótákról – Keke Rosbergről, J. J. Lehtóról, Mika Salóról, Mika Häkkinenről – persze hallottam, és az olyan nagy nevekről is, mint Ayrton Senna vagy Michael Schumacher. Miközben megismertem a Forma–1 hátterét, a legmeglepőbb az volt, milyen óriási csapatok állnak a versenyzők mögött, és milyen elképesztően masszív szervezetre van szükség ahhoz, hogy két autó és két pilóta gyorsan menjen egy pályán.– Nem tudom pontosan, de azt igen, hogy korábban már sok finn kiadó felkérte egy hasonló könyvre. Talán az időzítés volt jó: majdnem húsz éve van a Forma–1-ben, és nem sokkal korábban vált apává.– Igen. Ugyanaz a nyelvünk, ugyanaz a hátterünk. Finnország kis ország.– Nagyon sokat változott. Az elején kissé tartottam a hallgatásától, de mihelyt kialakult a bizalom köztünk, minden nagyon könnyen ment. Voltak nagyon nehéz témák, például az édesapja halála. Hagytam, hogy ezekről nyugodtan elgondolkodjon. Azt mondtam neki, nem kell sietni, van időnk. És végülelkezdtek belőle áradni aszavak.– Talán több oka is van. Ő egyenes és őszinte. Nem beszél senki háta mögött. Egy szupersztár, aki nem úgy viselkedik. És végül ott a titokzatossága.– Igen. Egyrészt vele is többször készítettem interjút, másrészt Kimivel egy időben ő is elolvasta a fejezeteket.– Ezek voltak azok a témák, amelyekről nem akart beszélni. Közösen döntöttünk így.– Legalábbis valamiféle társak. Észrevettük, hogy ugyanolyan sötét humorunk van és talán a munkához való hozzáállásunk is hasonló. Ő szeret vezetni, én szeretek írni, de nem szeretünk nyilvánosan sokat beszélni a munkánkról.– Hogy őszinte legyek, nem hiszem, de Kimit nézni fogom, amíg vezet. Szóval az érdeklődésem kizárólag hozzá kapcsolódik.– Nincsenek terveim. Talán egy regénybe vagy egy filmforgatókönyvbe fogok. Talán egy darabig semmibe.– Teljesen. Egy kitalált történetnél az ember bármit elképzelhet és azt írhat, amit szeretne, egy életrajznál viszont hűségesnek kell lenni az alanyhoz, közben persze anynyira jól kell írni, amennyire csak lehet. Most is ugyanazt a stílust, ugyanazokat az eszközöket használhattam, mint máskor, de közben óvatosnak kellett lennem, és mindig emlékeztetni magamat arra, hogy a középpontban egy igazi ember áll.– Eddig hét országban adták ki, és jövőre biztosan megjelenik Olaszországban, Kínában és Vietnamban is. Finnországban óriási sikert aratott és többnyire nagyon jó kritikákat kapott. Persze azt is hallottam, hogy Angliában néhány újságíró azt írta, a könyv többet mondhatna a Forma–1-ről, mint Kimiről magáról.– Igen. Ő általában nem olvas könyveket, de most kivételt tett. Olvasás közben nevetett és sírt, s azt hiszem, ez jó jel.