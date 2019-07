Erre tényleg senki sem számított! Gyerekkönyvet ad ki a Metallica

A könyvből gyerekek nemcsak az ábécét, de a betűkhöz kapcsolt, rövid versbe fogalmazott és képekkel illusztrált sztorikon keresztül a zenekar történetét is megtanulhatják.A Metallica a The ABCs of Metallica című kiadvány november 26-án jelenik meg, a bevétel egy részét pedig az All Within My Hands Foundation elnevezésű nonprofit gyereksegítő szervezet kapja meg.jtzruj