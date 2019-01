"Én gyereklelkű embernek érzem magam még mindig" - Varró Dániel fiai jól működnek tesztolvasóként

- A verseit már megzenésítve is hallani lehet: Molnár Györggyel közös estjével lép fel a Magyar Kultúra napján is. Felnőtteknek vagy gyerekeknek szól a műsor?

- Rendszeresek a közös estek, sokszor léptünk már fel együtt, itthon és külföldön is. Legutóbb Győrben jártunk. Ott kifejezetten gyerekműsort kértek, de van felnőtt és vegyes is, a közönségtől függően. Összeszoktunk, szeretünk együtt dolgozni. Gyuri, aki rengeteg versemet megzenésítette, szenzációsan adja elő a dalokat, és én is szereztem már némi rutint a szereplésben.

- Háromgyerekes apukaként a szórakoztatásban biztosan van gyakorlata…

- Sokat számít. A húszas éveim elején, miután megírtam az első gyerekkönyvemet, a Túl a Maszat-hegyent, sok helyre hívtak, és akkor még egyáltalán nem volt tapasztalatom gyerekekkel. Fogalmam sem volt, hogyan lehet őket lekötni, addig csak felnőtt közönséggel volt dolgom. A gyerekekkel szórakoztatóbbnak, interaktívabbnak kell lenni. Hamar elunják, ha csak félszegen beszél és olvas az előadó, jobban be kell őket vonni az előadásba.

"Én gyereklelkű embernek érzem magam még mindig"

- Első verses meséjénél még nem volt gyereke: sokan akkor kezdenek el gyerekverseket írni, amikor maguk is családot alapítanak. Számos gyerekeknek szóló kötete mellett „csak" három felnőtt verseskötete jelent meg: miért fordult ebbe az irányba?

- A legtöbben tényleg akkor fordulnak a gyerekirodalom felé, amikor gyerekük születik. Sokan azzal a kimondott céllal, hogy mindjárt az első, amit a gyerekük olvas, olyan könyv legyen, amit ők írtak. Én gyereklelkű embernek érzem magam még mindig, akkoriban meg főleg az voltam. Az első verseskötetemről, a Bögre azúrról is mondták: sok benne a gyerekesség. A „posztinfantilista" jelzőt is ráaggatták, ami szerintem jópofa. Addigra már fordítottam gyerekirodalmat is, Shel Silverstein Lafkádió, az oroszlán, aki visszalőtt című mesekönyvét – zseniális, neki azóta több könyvét is lefordítottam. Még gimnazistaként is néztem esti mesét, olvastam mesekönyveket. A kiadóm megkérdezte, nem volna-e kedvem gyerekkönyvet írni, és úgy gondoltam, talán érdemes lenne megpróbálni. A Túl a Maszat-hegyent még elsősorban a saját szórakoztatásomra írtam. Amióta vannak saját gyerekeim, persze már inkább nekik írok, ők inspirálnak.

Fotó: MTI

- „Teszteli" a fiúkon a verseket, meséket?

- Egész kiskorukban mondókákat írtam nekik, azokon nagyokat hahotáztak, vagy épp, ha sokszor mondogattam ezeket egymás után ritmusosan, szépen megnyugodtak. A két nagy már 8 és 6 éves, ezért is mertem megint hosszabb verses mesét írni – már írás közben is teszteltem rajtuk A szomjas troll történeteit. Felolvasgattam nekik részleteket, és adtak ötleteket, inspirációt. A kötetben négy mese van, az utolsó hármat a kisfiaimnak írtam, és az utolsó rész egy lapozgatós történet, mint annak idején a Kaland, játék, kockázat-könyvek: az olvasók tudják alakítani. A 8 éves Misi kiszúrt benne olyan következetlenséget, amit én nem vettem észre – jól működnek tesztolvasóként. Látom, mi az, amit viccesnek találnak, mi az, ami untatja őket, és a visszajelzések alapján tudok javítani.

Írni, három gyerek mellett

- A tesztalanyok helyben vannak, de mikor, hogyan készül el a tesztelni való irodalom három gyerek mellett?

- Ez jogos kérdés. Költőként és műfordítóként leginkább otthon dolgozom. Igyekszem kihasználni a szabad időszakokat; például este írok, vagy hajnalban, amikor a gyerekek alszanak. Most már a legkisebb, Béni is hároméves, jár óvodába, úgyhogy vannak szabad délelőttök is. Amikor határidő közeleg, néhány napra el szoktam vonulni valahova dolgozni, de nagyon sok inspirációt tud adni az is, ha ott vannak a gyerekek. Egy-egy rövidebb versikét akár egy játszóterezés közben is ki lehet kanyarítani fejben. Egy hosszabb meseregényt persze már bonyolultabb lenne...

- A könnyed rímek, formák miatt hajlamosak azt hinni az emberek: ezek a versek -mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek szólók - csak úgy kipattannak a fejéből. Tényleg így van? Gyorsan vagy lassan költ a költő?

- Én elég lassan írok. A rímekre, megoldásokra rááll az agyam, viszonylag könnyen eszembe jutnak. Egy hosszabb verses mesét megírni viszont nagy munka. Sokat dolgozom, szöszölök rajta, hogy tényleg könnyednek tűnjön a szöveg. A visszajelzések szerencsére jók, a közönségtalálkozókon is azt látom, hogy a gyerekek ösztönösen szeretik a csengő-bongó, játékos, rímes, jó ritmusú verseket.

- Nehéz lehet némelyik gyerekkönyvet felütve szembesülni a kínrímekkel… ilyenkor mi jut eszébe?

- Bosszantanak. Ajándékozás révén bekerülnek a családba kevésbé színvonalas gyerekkönyvek is, ezeket felolvasás közben meg szoktam próbálni kijavítani. Ez azért csapda, mert a gyerekek többször szeretik hallani ugyanazt, és ha legközelebb nem ugyanúgy mondom, azonnal lecsapnak rá, hogy a múltkor ez nem így volt! Szülőként nagyon hálás vagyok azoknak, akik igényesen írnak a gyerekeknek. A gyerekek sokkal több mindenre nyitottak, mint gondolnánk, a gagyira és a színvonalas, több rétegű szövegekre ugyanúgy. Nem kell attól félni, hogy valami túl irodalmias, vagy túl abszurd nekik, sokkal több mindent felfognak, és élveznek, mint hinnénk. Ha meg valamit nem értenek, azt legfeljebb beszéljük.

A komolykodó felnőttek nem értik

- Ha már tesztelés: két gyereken is leteszteltem a Hat jó játék kisbabáknak című versét, amely akkora felháborodást váltott ki évekkel ezelőtt. Mindegyik él még, nem nyúltak konnektorba, nem rágták el a laptopkábelt, más módon sem tettek kárt magukban a költemény hatására. Mi lehetett ott a baj?

- Négyéves volt Misi fiam, amikor ez a felháborodás volt. Megkérdeztem tőle: Misi, szerinted jó játék a konnektor? Elnevette magát, és azt mondta, nem, az csak egy vicc. Érdekes, hogy a gyerekek értik ezt, csak a komolykodó felnőttek akadnak ki rajta, akiknek megvannak az elképzeléseik, mivel nem lehet viccelni, miről szabad verset írni. Felnőtteknél, akik nem olvasnak túl sokat, megmaradtak az iskolai emlékek, milyennek kell lennie egy versnek. Csak fennkölten, magasztos témákról, régies módon lehet verselni – pedig a maguk korában a klasszikus költők is modernek voltak. Kosztolányi a telefonról írt, Babits a moziról. Petőfit is sokan kritikázálták, hogy a nép nyelvén írt egyszerű, nagyon nem versbe való dolgokról. Ma klasszikus. Sok visszajelzést kapok tanároktól és diákoktól is, hogy közelebb állnak a gyerekekhez a mai költők, írók könyvei, köztük az enyémek is. Misi most harmadikos, ők is kortárs szerzők mesekönyveit olvassák - sokkal közelebb áll hozzájuk a mai tárgyi világ is. Én a Szigeti veszedelmet egyetemistaként már nagyon élveztem, de középiskolában még rettenetes olvasmány volt. Bevallom, Jókait is nehezen olvastam 14 éves koromban. Az olvasás szeretetéhez szerintem könnyebb úgy eljutni, hogy először mai könyveket olvasnak a gyerekek, nem 200 éves klasszikusokat.

- Ami a mai világot illeti, olyan verseket is írt, amelyek kimondottan a mai technikáról szólnak – hogy kerül versbe az adattudós és az etikus hacker?

- A Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek 12 informatikai szakmát mutat be általános iskolásoknak, mint a robottechnikus, a szoftverfejlesztő, a rendszergazda. A kiadvány ingyenesen letölthető az internetről. Hogy kerülnek ezek versbe? Úgy, hogy ezek azok a dolgok, amelyek körülvesznek minket. Petőfi az anyja tyúkjáról írt verset – az is nagyon meghökkentő volt annak idején, nem egy hagyományos költői téma. Én azért nem írok az anyám tyúkjáról, mert nincs tyúkja az anyukámnak, aki bent lakna a szobában, viszont mobilja neki is van, és én is szövegszerkesztőbe írom a verseimet.

- Jegyzetfüzetet nem is használ, egyből a "gépbe" dolgozik?

- Van mindkettő, mostanában kezdek visszaszokni rá, hogy többet írjak füzetbe. Amikor a képernyő előtt ülök, és ott várom, hogy megcsapjon az ihlet, sokkal nehezebben megy az írás. Ha tehetem, inkább kimozdulok, elmegyek sétálni vagy beülök egy kávézóba, ilyenkor használok jegyzetfüzetet, és aztán otthon beírom a verssorokat a gépbe. Ha épp nincs nálam füzet, a telefonba szoktam bepötyögni, – és akkor egyből megvan a gépen is.

- Érdemes mindent felírni, van, ami elfelejtődik?

- Ifjúkoromban nagyon jó volt a memóriám. Könnyen tanultam verseket, fejben írtam, már csak le kellett jegyezni. Idővel viszont egyre több olyan élményem volt, hogy nem tudtam felidézni, amit korábban kitaláltam. Azt gondolom, érdemes rögtön leírni, ami eszünkbe jut, szoktam tanácsolni mindenkinek. Fel szoktam jegyezni az érdekes, köznapi fordulatokat is, amiket elcsípek a villamoson, vagy szép, régies szavakat népmesékből, amiket olvasunk a gyerekekkel.

"Jobban vonzanak a vidámabb témák"

- Minden alapanyag, minden felhasználható? Gondolok itt az élethelyzetekre is.

- Igen, szerintem mindenről lehet verset írni, de én a magam részéről könnyebben írok jókedvemben. Borzalmas dolgok szerencsére nem is történtek még velem az életben, nagy tragédia nem ért. A szerelmi csalódás, a szomorúság mindig kevésbé inspirált, jobban vonzanak a vidámabb témák. Ilyen például a gyereknevelés is. Jár vele sok bosszúság is persze, de én inkább az örömét próbálom felmutatni. Ahogy korosodom, biztosan egyre több olyan vers születik majd, ami szomorúbb indíttatásból íródik. De ezeknek idő kell, hogy leülepedjenek, hozzájuk tudjak nyúlni.

- A szomjas troll meséjének főhősét félig-meddig magáról mintázta: igaz ez?

- Lomha, bumfordi, kicsit lassú észjárású, de szeretni való figura ő, aki a maga eszközeivel oldja meg a problémákat. Jól tudok vele azonosulni.

- Trollok, sárkányok, leprikónok, viking vitézek: honnan került elő a skandináv mitológia?

- A feleségem nagyon szereti a skandináv folkmetál zenekarokat, ezeknek van ilyen „sok troll menetel a havas tájon bunkókkal" hangulatuk. Többször nyaraltunk is Finnországban, nagyon tetszett a táj, a fenyvesek, a mohás tópartok – innen kerültek a mesémbe a finn hangzású szavak is, mint a lakka vagy a mökki. A fantáziavilágot ihlette A gyűrűk ura is, hiszen az egész fantasy műfaj ebben gyökerezik. A nővérem tíz, én nyolcéves voltam, amikor édesapám elkezdte A gyűrűk urát felolvasni nekünk, minden nap az volt az esti mese. Voltak benne félelmetes részek, de elvarázsolt, beszippantott Tolkien világa, és apukám csodálatosan olvasta fel. Nagyon sok múlik azon, hogy a szülőnek magának tetszik-e, amit mesél a gyereknek. És a mesélést nem lehet elég korán elkezdeni. Amikor Misi még az anyukája pocakjában volt, tudtuk, hogy a magzat is egyre több dolgot hall odabent, és jó, ha minél jobban megismeri a szülei hangját. Én a Toldi szerelmét olvastam neki rendszeresen.