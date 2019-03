Hagyd a gondot másnak!

Dés László a 60. születésnapja alkalmából rendezett koncertjén, a Papp László Budapest Sportarénában 2014-ben. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Ilyen zene pedig nincs

Felfedezték a filmesek, mert azt a Seress Rezsőt idéző melankolikus hangulatot remekül tudták használni. Mihez komponált zenét? Elég veretes névsor: Nyom nélkül, Szerelem első vérig, Csocsó, Üvegtigris, Sose halunk meg. Így született Magyarország legnépszerűbb bossa novája, a Nagy utazás is.

Játszani mersz-e?

Dés András és Dés László. Fotó: Tyukodi László

Minőségi kínálat a győri jazzklubban

Már a jazz tanszak elvégzése is véleményes. Oszlassunk el ennek kapcsán néhány előítéletet és hiedelmet! A jazz valóban rétegzene? A ’20-as évek Amerikájában a báltermek tánczenéje volt. A felszabadult életörömé. Egy ragtime-zongorista futama miért ne lehetne érdekesebb valakinek, mint egy közhely klasszikusé? Az ítélkezés alapja inkább a free, a szabad atonális zene, de ezt a féke- és szabályvesztett zenét a jazz kiválóságai sem mind kedvelik, s ennek karcosan hangot is adnak. De ha lát valaki kukákat borogató kamaszokat, akkor mi értelme az összes fiatalt elítélnie? Hiszen van köztük, aki ruhát tervez, kiválóan sportol vagy éppen elektromos autót alkot.Miután kitanulta a szaxofonozás mesterségét, a tanszakot befejezve nem átall az LGT-koncerteken a fúvósszekcióba beszállni, jó 10 évig dolgozik velük. Volt ő akkor áruló, értékek devalválója, pedig nem a homokóra megállításáról zenélt akkor sem. De mondom, aki öntörvényű ember, azzal csak a baj van. Megjegyzem, a Rolling Stones koncertjein mindig kiváló jazzvokalisták és fúvósok közreműködnek évtizedek óta, még a mostani basszusgitáros, Darryl Jones is „civilben" jazz-zenész. Azért szólnak olyan jól.De Déssel csak a baj van. Mikor mindenki kiválaszt magának egy stílust, vagy összeeszkábál egy fúziós formációt, amivel keringhet a hazai piacon, akkor ő megteremti a Trio Stendhalt. Hat évig Dés a kiváló gitáros Snétberger Ferenccel és az ütőhangszereknél Horváth Kornéllal egy teljesen egyedi hangzást teremtett. Közben elkezdett filmzenéket komponálni. Snétbergert is már az 1982-es Makk Károly-film, az Egymásra nézve zenéjének rögzítésekor ismerte meg.A dalok sorsát jól jellemzi, hogy ez eredetileg egy bukott darab betétdala volt és új szöveg született hozzá, s ezzel vált klasszikussá. A szöveg egyébként is sarkalatos pont az ő számára. Nemes István, Bereményi, Parti Nagy, Geszti, még Bródy is írt az új albumra. A filmek nyomán született egy másik formáció is. A miniszter félrelép betétdalának (majd a Kalózok filmzenéjének) megkomponálására Geszti kérte fel, akivel együtt dolgozott A dzsungel könyve című musicalen. Ebből született a Jazz+Az. Újabb zenei kísérlet, újabb fanyalgás. De baj ez?Érdekelte a színpadi munka, hiszen a művészetek között az átjárás nem ördögtől való dolog. A zenei stílusok közti mozgást már kezdték tolerálni neki, sőt, a színházban ez a műfaji és hangszerelésbeli sokrétűség inkább erénynek számít. A Valahol Európában, A Pál utcai fiúk ezt fényesen igazolják.Inspirálták a barátságok: a képzőművészek és írók, a színházi rendezők, színészek és az építészek. Egyszer Esterházy Péter felkéri a „Hrabal könyve" felolvasásaihoz közreműködőnek, hiszen ott a Jóistent zenélni tanító Charlie Parkernek, egy különleges jazzszaxofonosnak fontos szerepe van. S ezt a szerepet Désnek találták ki. Ez ösztönözte a Szó és zene létrehozásában. Még jól emlékszem a Pesti Színház közönségének ihletett csendjére, hahotázására, felmorajlására, mikor Esterházy, Závada, Parti Nagy és Spiró felolvasását és Dés triójának improvizált átvezetéseit hallgattuk.A koncert igazi különlegesség volt. Egy egészen exkluzív formációval lépett fel: Lukács Miklós cimbalmozott, Fenyvesi Márton gitározott, Dés András ütőhangszereken és dobokon játszott és Dés szaxofonozott. Amit csináltak, az a random tripből nőtt ki, ami előzetes próba nélküli rögtönzést jelent különböző műfajok zenészeinek közreműködésével. Ők viszont az indiai és arab zene hagyományaira építkeztek. Tartottam is tőle, hogy a közönség egy részének szokatlan lesz, de pozitívan tolerálták. Ilyen formáció pedig nincs – jelenthetnénk ki azonnal, de jobb óvatosnak lenni. Mert a vitatott döntések sikere idővel mindig Dést igazolta.Mondom, vele csak a gond van. Míg zenélni nem kezd.

Dés László a Rómer színpadán lépett fel új kvartettjével. Ez a jazzklub legalább olyan gyorsan vált sikertörténetté Győrben, mint anno a Menház Színpad, ami azt jelzi, létezik a városban egy jelentős réteg, amely az igényes produkciókra szavaz.

(Szeretjük, e jogon két kritikus megjegyzés. Az egyik a zenészek érdekében: a színpad megközelítése néha elég macerás a hangszerarzenál miatt. Dés egy szükséges és praktikus akadálymentesítést javasolt. A másik jogos kérés a külső zajok kiszűrése. Ismerem én a New York-i klubokat, vagy a Porgy and Besst Bécsben, a BJC-t Pesten, itt is érdemes lenne megoldást keresni erre.)Mert a minőségi kínálatuk megérdemelné.