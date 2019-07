Traktorra cserélte a kamiont Kiss László

Egy hét alatt óriási fordulatot vett a nyíregyházi Kiss László élete, aki a kamiont traktorra cserélve kóstolhatott bele egy országos programon keresztül a mezőgazdaságba. Újraélte gyerekkorát, felelevenítette szakmáját, s egyre biztosabb benne, hogy nem a véletlenek sorozata sodorta épp a Rábaközbe. Éles váltásra készül, tervei szerint belevág a mezőgazdaságba.

Kiss László

Az Agrya által szervezett Vidék Kaland Program pályázat keretében kiválasztott fiatalok tölthetnek el egy hetet egy gazda által irányított gazdaságban. A több évre visszanyúló kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők belelássanak egy gazdaság működésébe és a gazdák mindennapjaiba. A kaland egyben kihívás is, hisz nem turistaként, hanem a gazdaság munkatársaként szerezhetnek tapasztalatot. Élményeikről a kalandorok blogot vezettek és a napi beszámolók is kötelező jellegűek voltak számukra.



Az ország számos pontján élő gazdák vettek részt a programban, s ahogy a tevékenységük jellege, úgy a kalandorok eredeti foglalkozása is széles skálán mozgott. Volt, aki bölcsészként, más orvosként vagy épp kamionsofőrként tette próbára magát. Utóbbi foglalkozást űzi a nyíregyházi Kiss László, aki a Rábaközbe, a Kónyban gazdálkodó Polgár Ákoshoz került. – Ő a harmadik, aki a program keretében nálam volt egy hetet – kezdte Ákos, majd hozzátette: „Ezt megelőzte egy közösen eltöltött nap, amikor a kalandorok megismerkedtek egymással, befogadóikkal, emellett munkavédelmi oktatást is kaptak."



Ákos elégedett volt kalandora munkájával, talpraesettként jellemezte az ország túlsó feléből érkezett fiatalembert.

– Tizenöt éve vagyok kamionsofőr, de fordulóponthoz értem, és a váltáson gondolkodom – kezdte terveiről Kiss László. Elmondása szerint nem sűrűn vált munkahelyet, ám ha felvillan benne ennek a gondolata, elindul a szíve diktálta irányba. Az élet pedig mintha utat mutatott volna, egybeesések sora következett ezután:

– Egy évvel ezelőtt vásároltam egy agrármagazint, és Ákost most meglátva rájöttem, hogy abban a kiadványban már olvastam róla.

László mezőgazdasággal való kapcsolata egykor földműveléssel foglalkozó keresztszüleitől eredeztethető: „Amennyi időt csak tudtam, náluk töltöttem gyerekként. A szüleim rendszerint alig tudtak hazakönyörögni tőlük. Időközben megöregedtek, befejezték a szakmát, az én életem pedig más irányt vett" – emlékezett vissza, majd rátért a kónyi élményeire: „Ebben az egy hétben nagyon feltöltődtem. Az első nap, fél órával az érkezésem után már kint voltunk a földeken. Ákos teljes mértékben bevont a munkába. Ugyan mezőgazdasági gépszerelő a szakmám, de soha nem dolgoztam benne. Szereltünk, karbantartottunk, hagymát vetettem, mivel megvan hozzá a jogosítványom, így vezettem a gépeket is. Az elmúlt napokban felelevenedtek bennem a szakmám emlékei és ismeretei. A tanultak óta jelentős technikai fejlődés ment végbe" – számolt be élményeiről László, aki a gazdálkodás jó oldala mellett annak nehézségeivel is szembesült.

A kónyi gazdálkodó, Polgár Ákos harmadik alkalommal fogadott kalandorokat.

– Érteni kell hozzá. A mezőgazdasághoz az kevés, ha van földed és vetőmagod. Meg kell látni, mire van szüksége a piacnak. Kemény fizikai munka, ami főszezonban jóval több, mint napi nyolcórás elfoglaltsággal jár. Ahhoz még nem érzek elég bátorságot, hogy fiatal gazdaként belevágjak, de mindenképp szeretnék ebbe az irányba elmozdulni. Elsőként alkalmazottként próbálnám ki magam. Ákos szerint ahhoz, hogy elkezdjem, nem kell sok földterület, leginkább elhivatottság, érzék és piacismeret. Mentálisan teljesen kikapcsolt az itt töltött idő, a lucerna, de még az aratással járó por illatát is szeretem. Úgy érzem, itt új erőre kaptam – összegezte végül gondolatait a kalandor.