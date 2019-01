Disznótetemek a telep mellett Kónyban - fotók

Ez a fotó az internetre is felkerült év végén. Látható, hogy az út mellé raktá ki a tetemeket.

Tegnap délelőtt érkezett meg Kónyba az elpusztult állatokat elszállító jármű.

December 30-án kaptuk a fotókat olvasónktól, a tetemeket január másodikán vitték el. Olvasónk azt írta, elviselhetetlen a bűz

Elpusztult állatok tetemei hevertek napokig az egyik ónyi sertéstelepen. A kiserdőmajori létesítményhez év végéig nem ért ki a feldolgozó szállítóautója, ezért láthattá a helyiek az elpusztult állatokat. Többen állítjá , érezté is a szagukat. délelőtt aztán elszállítottá az elhullott sertéseket. Kiss Zoltán, a gazdaságot mű ödtető cég ügyvezetője mondta el a Kisalföldnek, mi történt.– Év végén jeleztünk a cégnek, mely az elhullott állatok feldolgozásával foglalkozik. Számítottunk rá, hogy ideérnek hozzánk, ám nem így történt. Sajnos az év utolsó napjaiban nem jöttek ónyba, nyilván a társaság kapacitása is véges. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, ezért is intézkedtem azonnal, hogy lehetőleg az év első munkanapján szállítsá el a tetemeket – fogalmazott Kiss Zoltán.Így is történt, hiszen délelőtt megérkezett a jármű és elvitte az állatokat. Kiss Zoltán érdeklődésünkre még elmondta: saját területü ön helyezté el a sertéseket. És azért a telepre bevezető út özelében, hogy elszállításukkor a rakodást megkönnyítsé . A cégvezető érdésünkre még hozzátette: emésztő- és légzőrendszeri problémá miatt pusztultak el a jószágok.A kiserdőmajori teleppel korábban is foglalkozott már a Kisalföld. A ónyiak ugyanis gyakran jelzik, hogy elviselhetetlen, de legalábbis gyakori bűz érkezik a faluba az ólak felől. Legutóbb ét éve, 2016 decemberében foglalkoztunk a témával. (Kisalföld, 2016. .) Akkor a megyei kormányhivatal özmeghallgatást tartott a kialakult helyzettel kapcsolatban. Az derült ki, hogy a telep engedélyei rendben vannak és a helyszíni ellenőrzések során sem találtak kivetnivalót a szakemberek.A Kisalföld információi szerint a megyei kormányhivatal illetékes osztályára érkezett lakossági bejelentés az év végi állapotok miatt. A hivatal ezt érdeklődésünkre megerősítette és azt is megtudtuk, hogy a szükséges eljárást megindítottá .