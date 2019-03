Buszpályaudvaron landolt a mentőhelikopter Kapuváron: szívrohamot kapott egy férfi egy építkezésen

Hogyan mű ödik a Szív City?

özterületen valaki összeesik, megáll a keringése. Egy szemtanú mentőt hív. 2. Az OMSZ mentésirányítója a helyszínre üld egy mentőt, egyidejűleg riasztja a Szív City-t is. 3. Egy özelben tartózkodó önkéntes fogadja a segítségkérést, és a bajbajutott megmentésére siet. 4. Megkezdi az újraélesztést. 5. A helyszínre érkező mentő folytatjá .

étséges még a felépülése, özvetlen életveszélyben van, s a győri Petz- órház intenzív osztályán kezelik azt a férfit, akinek kedden állt meg a szíve. Úgy tudjuk, a keleti országrészből érkezett; a rábaközi város szívében épül az a társasház, ahol dolgozott. Mikor kollégái észrevetté , hogy mi történt, azonnal értesítetté a mentőket.Fogarasi Zoltán Győr-Moson-Sopron megyei vezető mentőtiszt érdésünkre elmondta: kollégája telefonon instruálta a laikus újraélesztőt (ő szintén az építkezésen dolgozik) egészen addig, amíg megérkezett az esetkocsi, s annak mentőszemélyzete folytatta a munkát. Mentőhelikoptert is hívtak a beteghez, s ét lehetőség ínálkozott a leszállásra.Ahol az újraélesztés zajlott – tehát Kapuvár belvárosában – a helikopter nem tudott volna leszállni. Szerencsére dél után nem sokkal történt az eset, s ez forgalommentes időszaknak számít a buszpályaudvaron. Nem kellett biztosítani a helyszínt – ezért választotta ezt a helyszínt a gép pilótája.Az építkezés helyszínétől nagyjából ét kilométerre található a buszpályaudvar. Ilyen esetben még a Kapuvári Sport Egyesület (KSE) pályája jöhetett volna szóba, de most az előbbi tűnt a jobb választásnak.A buszmegálló szomszédságában élő Megyesi-Tóth Lívia is felfigyelt a helikopter hangjára. Azt nem tudta pontosan, hogy mi történhetett, de abban biztos volt: nagy a baj. „Gondolom, a férfi állapotának stabilizálása miatt telt el idő a landolás és a özött, míg áthelyezté őt a mentőből. Reméljü a legjobbakat, ismeretlenül is jobbulást ívánok neki."A mentőhelikopter a győri Petz- órházba szállította a beteget, ahol prof. Oláh Attila orvos igazgatótól megerősítette a szemtanú feltevését: a súlyos szívroham után csak 45 perc múlva tudtá visszahozni a beteget az életbe, hosszan tartott, míg stabilizálni tudtá az állapotát.Egyelőre épp emiatt érdéses, hogy túléli-e, s ha igen, milyen maradványtünetekkel épülhet fel. A férfi állapota most viszonylag stabil, sztentet ültettek be az elzáródás helyén, de nincs még túl a özvetlen életveszélyen. Altatjá és lélegeztetik a beteget.Az eset ismét felhívja a figyelmet a mentőszolgálat „Szív City" mobilos alkalmazására, amelyet pontosan az ilyen esetekre találtak ki. Ha ugyanis valaki özterületen lesz rosszul és segítségre szorul, az app értesíteni tudja a regisztrált tagot arról, hogy hol található a özelben defibrillátor, illetve ha épzett újraélesztő ént regisztrálta magát, hogy hol tud a özelben segíteni. Ebben az esetben is bekapcsolta a mentőszolgálat „Szív City" alkalmazást, s ha több regisztrált tag lenne, jó eséllyel a özelben csippent volna valakinél a telefon...