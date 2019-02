Befejeződött a szociális központ fejlesztése Kapuváron: újra régi helyén fogadja a rászorulókat a Nyitott Kapu-Vár

Szép ünnepség keretében szombaton Gyopáros Alpár a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos és Hámori György Kapuvár polgármestere együtt adták át a szolgálat ellátottjainak és dolgozóinak új munkahelyüket.Gyopáros Alpár rövid beszédében azt az önkormányzati háttérmunkát is méltatta, amellyel Kapuvár pályázatokat nyeri és ahogy azokat menedzseli, hisz nagyon rövid időn belül több nagyberuházás is elkezdődött a városban, aminek most már a negyedik átadóünnepségén lehet jelen. Elmondta, nagy öröm számára, hogy a fejlesztés eredményeként a család- és gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei jelentősen javulhatnak Kapuváron. Hámori György arról beszélt, hogy az elmúlt évtized összességében milliárdos fejlesztéseinek újabb szép mérföldköve az intézmény átadása. A fejlődés záloga az országgyűlési képviselő és a városvezetés kiváló munkakapcsolata. Reményét fejezte ki, hogy az itt dolgozó szociális munkatársak nehéz feladataihoz méltó körülményeket teremt az újonnan felavatott épület.A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ székhelyén a Lumniczer Sándor utcában található a Gondozási Központ, mely az étkeztetést, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást fogja össze, illetve itt található a fogyatékosok napközi otthona és a közösségi ellátás is.Egyik telephelyükön, a gartai Zöldfasor utcában a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ üzemel, míg a másikban, a házhelyi Mátyás király utcában az idősek nappali ellátása és az Idősek klubja található. A most lezárult pályázat keretében a városi önkormányzat tulajdonában lévő Zöldfasor utcai épület felújítását és átalakítását végezték el. Nagyobb közösségi tér alakult ki a rászorulók számára, a munkavállalók pedig megfelelő körülményeket biztosító irodákban dolgozhatnak.A felújítás a teljes Zöldfasor-i épületet érintette, mivel a kisebb korábbi felújítások ellenére az épület állagának romlása oly mértékű volt, hogy a külső hőszigetelés, a nyílászárócsere, a tetőhéjazat felújítása, a padozatcsere, a gépészet és a villamoshálózat felújítása is szükségessé vált. Az újonnan kialakított ügyfélfogadó térbe és az irodákba is új bútorok kerültek.A szociális alapellátás keretén belül az intézmény étkeztetést is biztosít a rászorulók számára. Ellátásuk Kapuváron, Himodon, Kisfaludon, Mihályiban, Osliban, Babóton és Agyagosszergényben kérhető. Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étellel való ellátásáról gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.A fejlesztés keretében egy mikrobuszt vásároltak az alapellátást biztosítására, mely nem csak a személyes megkeresésre, ügyintézésre, de adott esetben a rászoruló szállítására is használható.