A Rábaközbe látogatott az Amerikában született, himodi felmenőkkel rendelkező apostoli nuncius

Ferenc pápa július 4-én Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki Michael August Blume címzetes érseket.A hagyományokhoz híven a falu határában népes fogadóközönség várta az egyházi méltóság jöttét. Onnan a Kiss M. Vencel hajtotta lovaskocsira ültek, és őseink tiszteletére koszorút helyeztek el a himodi temetőben az emlékezők.- Örvendezzetek az Úrban mindenkor - e magyar szavakkal köszöntötte a templomba gyűlt híveket Michael August Blume, aki mellett a szentmisét dr Veres András megyés püspök, Depaula Flavio, az Apostoli Nunciatúra titkára, és a himodi plébános, Tóth Imre celebrálta.- Ez a lelkesedés, és az a büszkeség, amit amiatt érzünk, hogy a nuncius atya az egyházközségből származik, mutatkozzék meg vallásos buzgóságunkban is. - emelte ki dr Veres András megyéspüspök.Az ünnepi fogadáson Módos Ferenc polgármester méltatta a himodiakat, akik - Bátrak, büszkék, és dolgosak. - majd múltidéző gondolatait osztotta meg a vendégekkel - Száz éven keresztül a legnagyobb gazdasági sikerünk a dohánytermesztés volt, ami nagy hasznot, és jó megélhetést biztosított a falunak. 1851-ben azonban a dohánytermesztés állami monopólium lett, így a századfordulón sokan a kivándorlás mellett döntöttek. Elsősorban Amerika volt az úticél, akárcsak Kocsis Mihálynak, Michael August Blume dédnagyapjának. - idézte fel Módos Ferenc, aki az apostoli nuncius érkeztét a falu egyik legjelentősebb eseményeként jellemezte.A gyökereit keresve Michael August Blume 1990-ben járt szüleivel első ízben Himodon, ekkor a rokonaikat is felkeresték. Ezen emlék tanúbizonyságaként szolgáló fényképpel a kezében lépett az érsekhez Mészáros Józsefné. A fotót azóta is féltve őriznek a családi albumban. – Édesapám anyai ágán van köztünk rokonág. - mondta, és örülömmel nyugtázta, hogy ismét személyesen találkoztak. Megragadva az alkalmat a családtagok egy újabb találkozóra hívtákaz érseket, felajánlották, hogy szívesen vendégül látják, s végigkísérik a faluban, ott, ahol anno a felmenői éltek.