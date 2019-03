A jobaházai Borsodi Bence kerekesszékbe került, de nem adja fel álmait - kertészmérnök lett és autót vezet

Az őt támogató alapítvány segítségével autót vásárolt a jobaházai fiatalember. Azóta gyakrabban mozdul ki otthonról.

Baleset a nyaraláson

Bence 2016 augusztusában baráti társasággal a Balaton mellett nyaralt. A vízbe ugrott, mely során megsérült, deréktól lefelé megbénult. Gyógyulását sokan támogatták. A Kisalföld Jóakarat hídja alapítványa 2016 telén járult hozzá olvasóink támogatásával a fiatalember kezeléséhez.

Mozgalmas hónapok vannak Borsodi Bence háta mögött. A jobaházai fiatalember télen átvehette a diplomáját, kertészmérnök lett.Megszerezte a jogosítványt és vásárolt egy autót is. Jelenleg munkát keres. Mindezek ellenére nem könnyű a helyzete, hiszen kerekesszékhez kötötten éli mindennapjait egy 2016-ban történt baleset következményeként.Bence azonban nem adta és nem adja fel. (Kisalföld, 2016. december 16.) A kertészeti egyetemen három féléve volt hátra, amit aztán levelező tagozaton teljesített.– Folyamatosan figyelem az álláshirdetéseket. Sajnos nem sokkal találkozom, ami nekem megfelelne – mondta a Kisalföldnek Bence.– Szívesen részt vennék egy kertészet vagy akár önkormányzat zöldfelület-gazdálkodásában. Tanácsokkal, ötletekkel tudnék segíteni. Egy, a szakterületen működő vállalkozásnál a megrendelések felvétele, a vásárlókkal való kapcsolattartás, tanácsadás állna közel hozzám. Bízom benne, hogy lesz lehetőség, amit ki tudok használni.Bence németből négy éve nyelvvizsgázott, szeretné egy kicsit feleleveníteni tudását. Illetve angolul tanul az internet, valamint könyvek, újságok segítségével. Távlati tervei között újabb nyelvvizsga szerepel. A számítógép-felhasználásban is folyamatosan képezi magát.A Borsodi Bence Gyógyulásáért Alapítvány támogatásával sikerült megvennie és átalakíttatnia egy gépjárművet. Az autóval mozgása is egyszerűbb lett. A gyógykezelések véget értek és Bence felkészült rá, hogy kerekesszékesként élje életét.– A tanulás mellett szívesen foglalkozom a teknőseimmel, illetve a növényeimmel. Van egy kis konditermem, ahol szeretek edzeni. A másik hobbim pedig a fényképezés. Mióta autóm van, gyakrabban mozdulok ki itthonról. Vásárolni megyek, ügyeket intézek. A vezetésbe gyorsan belejöttem szerencsére, bár eleinte kicsit tartottam tőle – jegyezte meg.És hogy miből merít energiát a mindennapokhoz? A választ pontosan ő sem tudja. Az biztos, hogy a múlton, a Mi lett volna, ha? kérdésen nem rágódik. Ereje sok van, az biztos.– Igyekszem, hogy minden napom jobb legyen valamiben. Tudom, hogy sokan, akik hasonló helyzetbe kerülnek, elhagyják magukat, befordulnak. Ezt nem szabad engedni. Muszáj mindig tenni valamit és kitűzni a célokat. Megtehetném persze, hogy egy sötét szobában üldögélek és emésztem magam, de sokkal jobb örülni akár kicsi sikereknek, eredményeknek is. Ezek aztán mindig továbbvisznek és próbálom felülmúlni őket. Sokat segít ebben a családom, illetve a barátaim, akikre számíthatok – tette hozzá Borsodi Bence.