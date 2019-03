Wellness-pihenés - melyiket válasszam? - Nemcsak lazítás, gasztrokaland is lehet a hétvége

Bár sokak számára aegyben jóízű falatozásokat is jelent, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne összeegyeztetni az egészséges életmóddal. A haladó szellemiségű helyeken a megszokott ízvilág mellett nyitottak az új, egészséges alapanyagokra is.– Érdemes megnézni a köreteket; nálunk a rizs és a krumpli mellé a bulgur, a köles is bekerült a kínálatba, amit az egészségtudatos vendégeink értékelnek is. Ma már a jóízű, magyaros ételeket is el lehet készíteni egészségesebb változatban, például kevesebb zsiradékkal, a legmodernebb kombi pároló-sütőkben – mondja Galló Zsolt, a gyenesdiásiigazgatója.Egyre többen vannak, akik valamilyen ételérzékenységben vagy -allergiában szenvednek, számukra az étkezés is problémát jelent utazáskor. Nézzünk előre utána, felkészült-e a szálloda a glutén- vagy laktózérzékeny, vegetáriánus, a tojást vagy cukrot nem fogyasztó vendégek fogadására! A jó helyeken számukra sem csak egy-egy „vigaszfogást" kínálnak, hanem ugyanolyan ízletes, teljes értékű étkezéseket, mint mindenki másnak.– Különösen a glutén- és a laktózérzékenység gyakori a vendégeink között. Számukra külön pékárut kínálunk, növényi tejszínt és margarint használunk, az ételeinket pedig kukoricakeményítővel sűrítjük, és természetesen a desszertről sem kel lemondaniuk. Ötféle ételérzékenységnek tudunk megfelelni, nagyon bonyolult számítások állnak egy-egy menü, étlap megtervezése mögött – avat be a részletekbe Galló Zsolt.Ami a kínálatot illeti, a hotel nagysága nem jelent semmit, gyakran egy kisebb, családias helyen több fogásból válogathatunk, mint egy nagy szállodaláncnál. Ha kisgyerekkel utazunk, sokat jelent, ha vannak kifejezetten a legkisebbek kedvére való ételek, hiszen melyik gyerek ne szeretné amerikai palacsintával vagy kakaós tejberizzsel kezdeni a napot?!– Sok vendég tanácstalan, hol érdemes ebédelni a környéken, és meglepődnek, amikor megtudják, hogy a hotelben ugyanúgy elérhető „a la carte" menü, mint egy étteremben. Nyáron persze sokan a strandon ebédelnek, de érdemes átböngészni a helyi ajánlatot – javasolja Galló Zsolt. Az azonban legyen gyanús, figyelmeztet a szakember, ha az étlap túl hosszú, a túl sokféle étel ugyanis általában azt jelenti, hogy a többségük nem frissen, (vagy nem) friss alapanyagból (hanem fagyasztottból) készül.Részletek és videó a szállodáról az alábbi linken található: