Kifli nélkül gyermek nem megy ki a boltból

Ifj. Bedő Szilárd „munkában".

Gyermeknaphoz közeledve szemügyre vettük a pékségek kínálatát, hogy megnézzük, mit kérnek a legkisebbek a pultnál. Bedő Szilárd, a Bedő Pékség tulajdonosa elárulta: vannak örök kedvencek. „Az biztos, hogy gyermek nem megy ki kifli nélkül a boltból" − nevet a pékmester. „A kívül-belül puha csavart kiflit azért kísérleteztük ki, mert sokan mondták, mekkora élmény volt lecsavarni gyermekként... Mivel nincs rajta só, eheti a gyermek szalámival, lekvárral, de kakaóba mártogatva is finom."A másik örök sláger a kakaós csiga, amely sokféle változatban kapható. A hagyományos leveles tésztás mellett divatba jöttek a minicsigák, ezeknek a tölteléke is csokisabb. Aki pedig nem szeretné, hogy csemetéje nyakig összekenje magát, keresse például a mini csokis tekercset! Ebben úgynevezett párizsi krém van, és könnyebben elmajszolják a legkisebbek is.Bár a gyermekek ugranak mindenre, ami csokis, mogyorókrémes vagy cukormázas, ez nem áll az egészséges táplálkozás útjába. A lényeg a mérték: a kedvenc csokis kalács, fahéjas csiga lehet alkalmi − például szombat reggeli − csemege, kiegészítve az egészséges pékárukat. Szerencsére az utóbbiakból ma már nagy a választék, a rozsos bagettől a magos kiflikig. Sőt, még kalácsból is vehetünk teljes kiőrlésűt! „Érdemes kísérletezni, hiszen a különböző lisztek íze más és más, mindenki talál olyat, amit szívesen megeszik a gyermek is" − tanácsolja Bedő Szilárd.